DAOKO、単独公演ライブ＆自主企画オールナイトイベントを2ヶ月連続開催

DAOKOが、7月18日に渋谷WWWXにて「DAOKO 2019 ”気づき” LIVE - Enlightening my world」と、8月10日に渋谷clubasiaにて、「DAOKO presents チャームポイント all-night Ver.」の2公演を開催することを発表した。



7月18日のイベントはDAOKO単独公演となり、今年2月に恵比寿KATAで開催された個展「DAOKO × SHINKAI BABA 気づき EXHIBITION 『Enlightening my world』」の開催期間の中で1日だけ行われたプレミアムミニライブをより拡大させたライブに、また、8月10日のイベントは、昨年4月に恵比寿リキッドルームで行われたDAOKO初の自主企画イベントシリーズ「チャームポイント」の第2回目となり、様々なゲストを招いて行われるオールナイトイベントになる予定。



両イベントのチケットに関しては、本日5月17日20:00よりオフィシャル先行の予約受付を開始。





<ライブ情報>



DAOKO

2019 ”気づき” LIVE - Enlightening my world -



2019年7月18日(木)渋谷 WWWX

時間:開場 18:45 / 開演 19:30

出演:DAOKO

前売:4000円(ドリンク代別)



DAOKO presents「チャームポイント」all-night Ver.

2019年8月10日(土)渋谷 clubasia

開場:23:00 / 開演:23:00

出演:DAOKO / 他

前売:3000円(ドリンク代別)



チケット:e+ 先行販売:https://eplus.jp/daoko/

期間:2019年5月17日(金)20:00 ~ 5月26日(日)23:59



※club time イべントの 20 歳未満の方のご入場は固くお断りしております。ご入場の際には写真付 きの身分証明証の提示をお願い致します。