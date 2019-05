the HIATUS、3年ぶりの6thアルバム&全国ツアー開催

今年結成10周年を迎えたthe HIATUSが、前作『Hands Of Gravity』から約3年ぶりに6枚目となるアルバムを7月24日にリリースする。



前作アルバムのリリース以降、blue noteなどのジャズクラブ公演や、国の登録有形文化財での公演などで、常に新しい音楽体験を提案してきたthe HIATUS。昨年からメンバー各々の音楽活動やフェス出演等と並行し、アルバム制作に向けて準備を進めていた彼らが放つ、全10曲収録の最新形のスタジオアルバムとなっている。



併せて、7月31日からスタートする全国ツアーも発表に。ツアーは全国9か所12公演を予定している。公演の詳細は、the HIATUSオフィシャルサイトより。





<リリース情報>



the HIATUS

タイトル未定

発売日:2019年7月24日(水)発売

価格:2400円(+税)

全10曲収録予定





<ツアー情報>



the HIATUS TOUR 2019



2019年7月31日(水)Zepp Tokyo

時間:OPEN 18:00 / START 19:00



2019年8月1日(木)Zepp Tokyo

時間:OPEN 18:00 / START 19:00



2019年8月6日(火)Zepp Fukuoka

時間:OPEN 18:00 / START 19:00



2019年8月8日(木)BLUE LIVE 広島

時間:OPEN 18:00 / START 19:00



2019年8月21日(水)仙台GIGS

時間:OPEN 18:00 / START 19:00



2019年9月3日(火)Zepp Nagoya

時間:OPEN 18:00 / START 19:00



2019年9月4日(水)Zepp Nagoya

時間:OPEN 18:00 / START 19:00



2019年9月11日(水)新潟LOTS

時間:OPEN 18:00 / START 19:00



2019年9月13日(金)Zepp Sapporo

時間:OPEN 18:00 / START 19:00



2019年9月18日(水)Zepp Osaka Bayside

時間:OPEN 18:00 / START 19:00



2019年9月19日(木)Zepp Osaka Bayside

時間:OPEN 18:00 / START 19:00



2019年9月24日(火)⾼松festhalle

時間;OPEN 18:00 / START 19:00



全公演チケット代:2600円(税込み / ドリンク代別) ※3歳以上有料

チケット一般発売日:6月22日(土)18:00より



【オフィシャルHP先行 (抽選)】

■受付期間:5月17日(金)18:00 ~ 5月27日(月)18:00

■受付URL:http://eplus.jp/thehiatus-2019hp/

※お申込みはお一人様1回のみ、2枚まで、第2希望まで (公演日・会場問わず)エントリー可能です。



<注意事項>

1)受付にはe+のプレオーダーシステム (抽選制) を利用します。

先着順ではございません。

2)e+会員登録 (無料) をお済ませのうえ、期間内にお申込みください。

3)システムメンテナンスのため、毎月第1・第3木曜日AM2:00〜8:00までは申込み・支払い・受取り手続きができません。



the HIATUS オフィシャルサイト:http://thehiatus.com/