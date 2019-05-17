ひろやまひろし・TYPE-MOON原作によるアニメ「Fate/kaleid liner Prisma☆Illya プリズマ☆ファンタズム」のキャンペーンが、東京・秋葉原のakiba:F献血ルームにて本日5月17日から6月23日まで行われている。

期間中、ルーム内では「プリズマ☆ファンタズム」の場面写真などを展示。さらに献血に協力した人には、アニメのキービジュアルを使用したミニステッカーが数量限定でプレゼントされる。

「Fate/kaleid liner Prisma☆Illya プリズマ☆ファンタズム」は6月14日より全国ロードショー。平行世界の垣根を超えて「プリズマ☆イリヤ」シリーズのオールキャストが出演する、ドタバタコメディが展開される。

OVA「Fate/kaleid liner Prisma☆Illya プリズマ☆ファンタズム」

2019年6月14日（金）全国ロードショー

スタッフ

原作：ひろやまひろし・TYPE-MOON（株式会社KADOKAWA 月刊コンプエース連載・角川コミックス・エース刊）

監督：大沼心

脚本：井上堅二、水瀬葉月

キャラクターデザイン：平田和也

音楽制作：ランティス

アニメーション制作：SILVER LINK.

製作：Prisma☆Phantasm製作委員会

キャスト

イリヤスフィール・フォン・アインツベルン：門脇舞以

美遊・エーデルフェルト：名塚佳織

クロエ・フォン・アインツベルン：斎藤千和

森山那奈亀：伊瀬茉莉也

嶽間沢龍子：加藤英美里

栗原雀花：伊藤かな恵

桂美々：佐藤聡美

マジカルルビー：高野直子

マジカルサファイア：かかずゆみ

衛宮士郎：杉山紀彰

遠坂凛：植田佳奈

ルヴィアゼリッタ・エーデルフェルト：伊藤静 ほか

(c)2019 ひろやまひろし・TYPE-MOON／KADOKAWA／Prisma☆Phantasm製作委員会