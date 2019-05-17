ひろやまひろし・TYPE-MOON原作によるアニメ「Fate/kaleid liner Prisma☆Illya プリズマ☆ファンタズム」のキャンペーンが、東京・秋葉原のakiba:F献血ルームにて本日5月17日から6月23日まで行われている。
期間中、ルーム内では「プリズマ☆ファンタズム」の場面写真などを展示。さらに献血に協力した人には、アニメのキービジュアルを使用したミニステッカーが数量限定でプレゼントされる。
「Fate/kaleid liner Prisma☆Illya プリズマ☆ファンタズム」は6月14日より全国ロードショー。平行世界の垣根を超えて「プリズマ☆イリヤ」シリーズのオールキャストが出演する、ドタバタコメディが展開される。
OVA「Fate/kaleid liner Prisma☆Illya プリズマ☆ファンタズム」
2019年6月14日（金）全国ロードショー
スタッフ
原作：ひろやまひろし・TYPE-MOON（株式会社KADOKAWA 月刊コンプエース連載・角川コミックス・エース刊）
監督：大沼心
脚本：井上堅二、水瀬葉月
キャラクターデザイン：平田和也
音楽制作：ランティス
アニメーション制作：SILVER LINK.
製作：Prisma☆Phantasm製作委員会
キャスト
イリヤスフィール・フォン・アインツベルン：門脇舞以
美遊・エーデルフェルト：名塚佳織
クロエ・フォン・アインツベルン：斎藤千和
森山那奈亀：伊瀬茉莉也
嶽間沢龍子：加藤英美里
栗原雀花：伊藤かな恵
桂美々：佐藤聡美
マジカルルビー：高野直子
マジカルサファイア：かかずゆみ
衛宮士郎：杉山紀彰
遠坂凛：植田佳奈
ルヴィアゼリッタ・エーデルフェルト：伊藤静 ほか
(c)2019 ひろやまひろし・TYPE-MOON／KADOKAWA／Prisma☆Phantasm製作委員会