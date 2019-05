LiSA 子どもの頃になりたかったアーティストは誰？

LiSAがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。歌手を夢見ていた頃に、目指していたアーティストの名前を明かしました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! LiSA LOCKS!」5月16日(木)放送分)これは、新企画についてその内容を説明する中で、募集テーマに沿った自身のエピソードを語ったものです。募集テーマは“LiSA”の“L”から始まる言葉が用意されたのですが、最初に語った『Layout~理想の人生レイアウト~』についてのエピソードを紹介します。LiSA:『Layout』……例えば20歳のときにこうなって、25歳でこうなって、30歳でこうなる! みたいな。自分の人生の理想のレイアウトを、具体的に教えて欲しいなと思います。人生計画ですね。私も、子供の頃にすごく計画してた気がするけど……、もう本当に10歳くらいからアーティストになることを夢見ていたので、16歳までにデビューして、20歳くらいには安室ちゃんみたいになって……みたいな(笑)。自分が思い描いているソロシンガーのアーティストっていう理想像を重ねていましたね。それで、最初に出すCDは、やっぱり「Body & Soul」なんです。白い服を着て、お腹出してみたいな。あのSPEEDさんなんですけど(笑)。SPEEDさんの背中を追いかけて……というか、私はSPEEDさんになると思ってたから(笑)。“SPEEDさんみたい”になるとか“妹分みたい”になるんじゃなくて、「SPEEDさんになる!」って(笑)。そんな計画を立てていましたね~。なので、例えば歌手デビューする夢がある人は、デビューシングルのタイトルも考えて欲しいです。いや、考えておくのは大事だと思いますよ! 私はミニアルバム『Letters to U』でデビューしたんですけど、そのときにタイトルめちゃくちゃ悩んだもん!「考えとくんだった」って思った。あとね、サインも考えとくんだったって思った(笑)。計画を立てておくことは大事なので、ぜひ細かく『Layout~理想の人生レイアウト~』を教えてください!LiSAへのメッセージは、番組の「LiSA掲示板」で受け付けています。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長、あしざわ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/