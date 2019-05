King & Princeが6月19日にリリースする1stアルバム「King & Prince」の全収録曲が発表された。

「King & Prince」にはデビュー曲「シンデレラガール」をはじめとするシングル曲のほか、本日5月17日公開の映画「うちの執事が言うことには」の主題歌「君に ありがとう」、平野紫耀と高橋海人が歌う「Big Bang」、岸優太、永瀬廉、神宮寺勇太が歌う「Letter」など16曲が収録され、通常盤には「King & Prince, Queen & Princess」が追加収録される。

初回限定盤A付属DVDおよびBlu-rayには収録曲「Naughty Girl」のミュージックビデオやメイキング映像、「King & Princeプレミアムトーク」と題した映像が収められ、初回限定盤Bに付属されるCDには「サマー・ステーション」や「Bounce To Night」を含むジャニーズJr.時代の楽曲が11曲収められる。全収録曲の公開に伴い、本作のジャケットおよび新たなアーティスト写真も発表された。

King & Prince「King & Prince」収録内容

CD

01. シンデレラガール

02. Sha-la-laハジけるLove

03. 君を待ってる

04. Naughty Girl

05. Can't Stop Now

06. マホロバ

07. 別々の空

08. Moon Lover

09. FEEL LIKE GOLD

10. Big Bang(平野紫耀、高橋海人)

11. Dance with me

12. Super Duper Crazy

13. Memorial

14. Letter(岸優太、永瀬廉、神宮寺勇太)

15. Song for you ~君を信じて~

16. 君に ありがとう

17. King & Prince, Queen & Princess ※通常盤のみ収録

初回限定盤A付属DVD / Blu-ray

・「Naughty Girl」Music Video

・「Naughty Girl」Music Video & ジャケット撮影 メイキング

・「Naughty Girl」Music Video メンバーソロver.

・「Naughty Girl」Music Video ダンスver.

・「King & Princeプレミアムトーク」 ~メンバーがデビューから未来の展望まで本音で語る!!~

初回限定盤B付属CD

01. サマー・ステーション

02. Hello!!!ハルイロ

03. 勝つんだWIN!

04. MIXTURE

05. Bounce To Night

06. OH! サマー KING

07. Alright

08. THE DREAM BOYS

09. Prince Princess

10. You are my Princess

11. 描いた未来~たどり着くまで~

※高橋海人の「高」ははしご高が正式表記。