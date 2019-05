ザ・ラカンターズ、新曲のMVはアンダーカバーとタッグを組み日本で撮影

4月の来日公演も記憶に新しいザ・ラカンターズが、6月21日にリリースされる11年ぶりのニューアルバム『ヘルプ・アス・ストレンジャー』より、表題曲「Help Me Stranger」のミュージックビデオを今夜23:05よりプレミア公開する。



今回のMVは、1990年の設立以来、日本のストリートファッションと世界シーンに多大な影響を与え続けるUNDERCOVER(アンダーカバー)のデザイナー高橋盾が率いる「UNDERCOVER PRODUCTION」が制作。監督はRADWIMPSの「DADA」などのMVを手がけるほか、斎藤工主演の映画『MANRIKI』の公開も控える清水康彦が務めている。



「UNDERCOVER PRODUCTION」は、高橋盾と長年仕事を共にしてきたアートディレクターの永戸鉄也、フォトグラファーの守本勝英、水谷太郎が中心となり、既存の枠にとどまらない広告や映像などの制作を目指す新しいクリエイティブチームとして2018年に発足された。今回MVの撮影に選んだのは、日本のとある退廃都市。寂れた映画セットのような街角を舞台に、ラカンターズが廃屋で演奏する姿、16カットにもおよぶメンバーのポートレイト、赤子をあやすジャック・ホワイトなど、あらゆるシーンでバンドが見た魅力的な「悪夢」を表現しているという。







「Help Me Stranger」のMVは、日本時間5月17日(金)23:05よりYouTubeにてプレミア公開される予定だ。





<リリース情報>







ザ・ラカンターズ

『ヘルプ・アス・ストレンジャー』

発売日:2019年6月21日(金)

品番:OTCD-6764

価格:¥2,400+税

レーベル:ビッグ・ナッシング / ウルトラ・ヴァイヴ

世界同時発売、付帯物等、未定



=収録曲=

01. Bored and Razed

02. Help Me Stranger

03. Only Child

04. Dont Bother Me

05. Shine The Light On Me

06. Somedays (I Dont Feel Like Trying)

07. Hey Gyp (Dig The Slowness)

08. Sunday Driver

09. Now That Youre Gone

10. Live A Lie

11. Whats Yours Is Mine

12. Thoughts and Prayers