スリップノット、通算6枚目のニューアルバムより「アンセインテッド」のMVを公開

スリップノットが、2014年の『.5:ザ・グレイ・チャプター』以来となるニュー・アルバム『ウィー・アー・ノット・ユア・カインド』を8月9日にリリースする。さらに、その収録曲「アンセインテッド」が本日より配信スタートし、YouTubeでは早くもミュージックビデオが公開となった。



MVはバンド・メンバーのM・ショーン・クラハンが自ら監督を務めており、クラハンは新作について「俺たちが作っているアートは制作するのに時間がとても掛かるっているんだが、その分すごくやりがいがある。4年間をかけてメンバーの感情と情熱を注いだこのアルバムだからこそ、やっと今回リリースすることになって俺たちは救われた気分だよ」とコメントしている。







米メディア「Vulture」にて「2019年に早く聴きたいアルバム36選」に選ばれている今作は、前作『.5:ザ・グレイ・チャプター』に引き続きグレッグ・フィデルマンがプロデューサーとして名を連ねている。また、バンドは本日5月17日に人気テレビ番組『ジミー・キンメル・ライヴ』のアウトドア・ステージでパフォーマンスを披露する予定だ。



スリップノットは今後、完全ソールドアウトを記録したドイツのロック・アム・リング・フェスティバルに出演するほか、ヴォルビート、ゴジラ、ベヒーモスらアーティストと共に「ノットフェス・ロードショー・ヘッドライン・ツアー」と銘打たれた北米ツアーを敢行。10月にはメタリカのオーストラリア/ニュージーランド・ツアーにおいてスペシャル・ゲストとして帯同することも決定している。





<リリース情報>







スリップノット

『ウィー・アー・ノット・ユア・カインド』

発売日:2019年8月9日(金)

※国内盤発売詳細は後日発表



=収録曲=

1. Insert Coin /インサート・コイン

2. Unsainted /アンセインテッド

3. Birth Of The Cruel /バース・オブ・ザ・クルーエル

4. Death Because Of Death /デス・ビコーズ・オブ・デス

5. Nero Forte /ネロ・フォルテ

6. Critical Darling /クリティカル・ダーリン

7. Liars Funeral /ライアーズ・フューネラル

8. Red Flag /レッド・フラグ

9. Whats Next /ホワッツ・ネクスト

10. Spiders /スパイダーズ

11. Orphan /オーファン

12. My Pain /マイ・ペイン

13. Not Long For This World /ノット・ロング・フォー・ディス・ワールド

14. Solway Firth /ソルウェイ・ファース