篠原健太原作によるTVアニメ「彼方のアストラ」の主題歌アーティストが発表された。オープニングテーマをnonoc、エンディングテーマを安月名莉子が担当する。

nonocはOVA「Re:ゼロから始める異世界生活 Memory Snow」のイメージソングやエンディングテーマ、TVアニメ「魔法少女特殊戦あすか」のオープニングテーマなどを歌う10代のシンガーで、2018年にデビュー。「彼方のアストラ」のオープニングテーマ「star*frost」は、8月7日にシングルとしてリリースされる。

一方、安月名はTVアニメ「やがて君になる」のOPテーマ「君にふれて」で、2018年にメジャーデビュー。本作のエンディングテーマ「Glow at the Velocity of Light」は、8月21日にシングルとして発売される。

「彼方のアストラ」は、宇宙への渡航が当たり前になった近未来が舞台のSFサバイバルもの。学校行事の一環としてとある惑星にキャンプに訪れたはずが、謎の球体に飲み込まれ気付くと宇宙の彼方で遭難してしまった少年少女の、故郷に戻るための旅を描いていく。TVアニメは7月に放送がスタートする。

TVアニメ「彼方のアストラ」

スタッフ

原作:篠原健太(集英社ジャンプコミックス刊)

監督:安藤正臣

シリーズ構成:海法紀光

キャラクターデザイン:黒澤桂子

メイン総作画監督:黒澤桂子

サブ総作画監督:山本由美子

音楽:横山克、信澤宣明

アニメーション制作:Lerche

キャスト

カナタ・ホシジマ:細谷佳正

アリエス・スプリング:水瀬いのり

ザック・ウォーカー:武内駿輔

キトリー・ラファエリ:黒沢ともよ

フニシア・ラファエリ:木野日菜

ルカ・エスポジト:松田利冴

ウルガー・ツヴァイク:内山昂輝

ユンファ・ルー:早見沙織

シャルス・ラクロワ:島崎信長

(c)篠原健太/集英社・彼方のアストラ製作委員会 (c)Shinohara Kenta/Shueisha, ASTRA LOST IN SPACE COMMITTEE