King Gnu、清水尋也主演のMV「The hole」公開

King Gnuが今年1月16日にリリースしたメジャー1st ALBUM『Sympa』のラストに収録されているバラード「The hole」のMVが公開された。



今作の監督には映画監督の内山拓也を迎え、プロデュースはKing Gnuの盟友クリエイティブレーベル”PERIMETRON”が担当。楽曲の歌詞と曲のトーンからイメージした、揺れ動く男女の恋模様を走馬灯のように巡る物語が描かれており、主演には若手俳優・清水尋也を迎え、相手役を女優の夏子、モデルの神庭昇平が演じている。







また、同MVの監督を務めた内山拓也よりコメントが以下に届いている。



内山拓也 コメント

「Sympa」リリース前に(常田)大希からThe holeを聴かせてもらった時、今までとは一味違う骨太なバラードで、King Gnuはまた新たな地平を渡ろうとしているんだ、と思いました。今回のMVは、人が恋をしていると実感できる、様々な”その瞬間”を捉えようと、最初に曲から受けた直感的なイメージを大事にしながら物語りを紡ぎました。実現に当たり、見事に応えてくれた役者の”いい顔”を是非観て下さい。





<リリース情報>



King Gnu

『Sympa』



NOW ON SALE

価格:2900円(税込)



=収録曲=

1. Sympa Ⅰ

2. Slumberland

3. Flash!!!

4. Sorrows (『アサヒ ドライゼロスパーク』TVCMソング)

5. Sympa Ⅱ

6. Hitman

7. Dont Stop the Clocks

8. Its a small world

9. Sympa Ⅲ

10. Prayer X (フジテレビ”ノイタミナ”アニメ「BANANA FISH」ED)

11. Bedtown

12. The hole

13. Sympa Ⅳ



King Gnu Official HP http://kinggnu.jp/