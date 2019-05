「好きな子とどこに遊びに行けばいいか分からない」15歳男子のお悩みに贈る1曲

LOST IN TIMEの海北大輔さん(Vo/Ba/Pf/AG)が、5月15日(水)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! 松田LOCKS!」にコメント出演。リスナーから届いた恋愛に関するお悩みに、自身の楽曲の中からオススメの1曲とアドバイスを送りました。――リスナー(15歳・男性)のお悩み好きな子を遊びに誘おうと思っているんですが……、どこに行けばいいか分かりません!――このリスナーのために、海北さんが選んだ楽曲は「Drifter」です。きっと好きな相手にも行きたい場所、行ってみたい場所ってあると思います。僕なら、「〇〇に行ってみたいな~」って迷うと同時に、「あの子はどこに行ってみたいなのかな?」ってことも考えたりします。なので例えば、海とか山とかゲームセンターとかボーリングとかいろんなアイデアを浮かべながらも、「どこに行ってみたい?」って聞いてみるのも一つの手かもしれません。そんな風に思います!今回、リスナーに贈られた楽曲「Drifter」は、『Drifter / Blinker』として5月17日より先行配信。CDは6月15日より、ライブ会場限定で販売されます。詳細はオフィシャルサイト(http://lostintime.me/)まで。番組では松田部長と週替わりで登場するアーティストの皆さんが、リスナーの恋愛に関するお悩みに向き合います。詳細は番組の特設サイト(https://www.tfm.co.jp/lock/matsuda10/)でご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長、あしざわ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/