夜の本気ダンス、フェティシズムを込めたリード曲「Sweet Revolution」今夜ラジオで解禁

6月5日にアルバム『Fetish』をリリース予定の夜の本気ダンスが、リード曲「Sweet Revolution」を今夜ラジオで解禁することを発表した。



FM802の看板番組「ROCK KIDS 802 –OCHIKEN Goes ON!!-」で今夜オンエア解禁される「Sweet Revolution」は、メンバーのフェティシズムが詰まった渾身の楽曲だ。キャッチーなギターリフ、アグレッシヴなリズム展開、そしてパーティー感も満載なこちらの楽曲は、今の夜の本気ダンスが提案する、踊れるロックチューンとなっている。また、今夜の解禁に伴って、5月17日からは全国のラジオ局でも解禁されるとのこと。





<リリース情報>







夜の本気ダンス

3rd Album『Fetish』



発売日:2019年6月5日(水)リリース

初回限定盤(CD+DVD)3800円+税

通常盤(CD)2700円+税



=収録曲=

1. Aint no magic

2. Sweet Revolution

3. Magical Feelin

4. Movinfeat. Creepy Nuts

5. NAVYBLUE GIRL

6. Music For Life

7. Take it back

8. MONSTER (Rougelike life)

9. Oh Love

10. Eternal Sunshine

11. Forever Young



■初回限定盤 付属DVD (恒例のメンバー全員による副音声も収録)



「O-KAGE-DOSS "きゃっち・ざ・京都"」 (2019年3月10日 KBSホール)

<収録曲>

Crazy Dancer

Magical Feelin

Cant You See!!!

- MC -

Bob Dance Bob

Afro



- HONKI DANCE TIME -

Japanese Style

fuckin so tired

B!tch

BIAS

Weekender

Eve



- MC -

Fun Fun Fun

TAKE MY HAND

WHERE?





<イベント情報>



New Album「Fetish」リリース記念

「”地ベタリアンライブ”」



■関東会場

2019年5月21日(火)川崎CLUB CITTA

時間:OPEN 18:00 / START 19:00

※入場の際、ドリンク代500円が別途必要となります。



※タワーレコードオンラインでは下記セットをご予約頂いた方が対象となります。

<川崎CLUB CITTAイベント参加券付>初回限定盤(CD+DVD) 3800円+税

URL: https://tower.jp/item/4875343

<川崎CLUB CITTAイベント参加券付>通常盤(CD)2700円+税

URL: https://tower.jp/item/4875349



■関西会場

2019年5月28日(火)OSAKA MUSE

時間:OPEN 18:00 / START 19:00

※入場の際、ドリンク代600円が別途必要となります。



※タワーレコードオンラインでは下記セットをご予約頂いた方が対象となります。

<OSAKA MUSEイベント参加券付>初回限定盤(CD+DVD) 3800円+税

URL: https://tower.jp/item/4875346

<OSAKA MUSEイベント参加券付>通常盤(CD)2700円+税

URL: https://tower.jp/item/4875352



・リリース記念ライブについての詳細はこちら

https://www.jvcmusic.co.jp/-/News/A025344/94.html



<ツアー情報>



全国ツアー「"Aint no she see"TOUR」



2019年6月16日(日)Zepp Tokyo [東京都]

2019年6月23日(日)仙台MACANA [宮城県]

2019年6月26日(水)札幌ペニーレーン24 [北海道]

2019年7月5日 (金)広島クラブクアトロ [広島県]

2019年7月18日(木)高松MONSTER [香川県]

2019年7月20日(土) Fukuoka BEAT STATION [福岡県]

2019年7月23日(火)名古屋クラブクアトロ [愛知県]

2019年7月25日(木)なんばHatch [大阪府]



夜の本気ダンス公式HP

http://honkidance.com/



NEWアルバム『Fetish』特設サイト

https://www.jvcmusic.co.jp/honkidance/fetish/