生田輝 大好きな林原めぐみから“言われたい”こと

さまざまな分野で活躍する人たちが月替わりでパーソナリティを担当する、新放送サービスi-dioのチャンネル「TS ONE」で放送の番組「TS ONE UNITED」。5月の月曜は、「生田輝のてるとTonight」をお届けしています。女優で声優の生田輝が、大好きなアニソンについて語りました。最初に「好きなことは、アニメとご飯を食べることです」と自己紹介した生田。“てるりんプレイリスト”と名付けたオンエア楽曲も、全てがアニソンというこだわりっぷり! また最初の曲ふりでは「これ、やってみたかったんです。○○さんの○○です! ってやつ。夢が叶う~」と喜びながら、小松未歩さんの「謎」を紹介していました。『生田輝的、神選曲ベスト3』のコーナーでも、テーマはもちろん「アニソン」。今回は女性歌手に絞って3曲取り上げ、好きな理由とともにオンエアしました。【第3位:「秘密基地」高田梢枝】アニメ『交響詩篇エウレカセブン』第1期エンディングテーマです。この曲の歌詞が大好きなんです。背伸びしたい年頃の男の子が、もがいてもがいて、悩んで悩んで……という歌詞なんですけど、『一生懸命がカッコ悪くて 冷めたフリして歩いていたよ』という部分は女の子も共感すると思います。私も「わかるわ……」となる、共感ソングです。【第2位:「Northern Lights」林原めぐみ】アニメ『シャーマンキング』の後期オープニングテーマです。私、林原めぐみさんが大好きなんですよ!! 世界で一番好きな声かもしれないです! この曲はカラオケでもよく歌うんですけど……、林原さんが演じるツンデレ女子は、なんであんなに最高なんですかね!?(笑)。この『シャーマンキング』の恐山アンナはじめ、『名探偵コナン』の灰原哀ちゃんも大好きです。私の夢は、林原さんに「私はパス」と生で言ってもらうことです(笑)。【第1位:「輝きは君の中に」鈴木結女】アニメ『NINKU -忍空-』のオープニングテーマです。好きなアニメと言われてパッと思い浮かぶ作品です。私は松本梨香さんも大好きなんですけど、この作品では主人公の風助を担当されています。この曲は「『ZIG ZAG 迷い続けてる』……でも負けない」みたいな歌詞が……! 私にすごく響くんですよね。人生のテーマソングと言ってもいいんじゃないかと思える1曲です。この他にも『美少女戦士セーラームーン』から「乙女のポリシー / 石田燿子」を、『ポケットモンスター』から「めざせポケモンマスター / 松本梨香」を、『カードキャプターさくら』から「Catch You Catch Me / グミ」をオンエア。番組の最後には、「パーソナリティって難しい……! でも楽しみたいと思います(笑)」と感想を語っていました。<番組概要>番組名:TS ONE UNITED「生田輝のてるとTonight」パーソナリティ:生田輝放送時間:(初回放送)月曜22:00-23:00(リピート放送)木曜22:00-23:00、土曜15:00-16:00、日曜 22:00-23:00番組Webサイト:http://www.tokyosmart.jp/united