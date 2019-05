8月23日から25日の3日間にわたって山口・山口きらら博記念公園で行われる野外フェスティバル「WILD BUNCH FEST. 2019」の出演アーティスト第2弾が発表された。

新たにラインナップに加わったのは、THE ORAL CIGARETTES、マキシマム ザ ホルモン、宮本浩次、MONGOL800、カネコアヤノ、ザ・クロマニヨンズ、ゴールデンボンバー、Dragon Ash、MOSHIMO、氣志團、キュウソネコカミ、go!go!vanillas、SHE'S、UNISON SQUARE GARDEN、yonige、WANIMAの16組。チケットの一般発売に先駆けて、チケットぴあでは5月22日23:59まで先着先行予約を受け付けている。

WILD BUNCH FEST. 2019

2019年8月23日(金)山口県 山口きらら博記念公園

OPEN 10:30 / START 12:00 / END 20:30(予定)

<出演者>

OAU(OVERGROUND ACOUSTIC UNDERGROUND)/ THE ORAL CIGARETTES / ORANGE RANGE / SUPER BEAVER / ストレイテナー / 10-FEET / 東京スカパラダイスオーケストラ / NICO Touches the Walls / ネクライトーキー / ビッケブランカ / BiSH / 04 Limited Sazabys / フジファブリック / マカロニえんぴつ / マキシマム ザ ホルモン / 宮本浩次 / MONGOL800 / ヤバイTシャツ屋さん / リーガルリリー / 緑黄色社会



2019年8月24日(土)山口県 山口きらら博記念公園

OPEN 9:30 / START 11:00 / END 20:30(予定)

<出演者>

Ivy to Fraudulent Game / eastern youth / 打首獄門同好会 / カネコアヤノ / 9mm Parabellum Bullet / GLIM SPANKY / ザ・クロマニヨンズ / ゲスの極み乙女。 / Ken Yokoyama / ゴールデンボンバー / Saucy Dog / ジェニーハイ / SHISHAMO / SIX LOUNGE / teto / Dragon Ash / TRIPLE AXE / The Birthday / BRAHMAN / The BONEZ / MOSHIMO / MONOEYES / ユアネス



2019年8月25日(日)山口県 山口きらら博記念公園

OPEN 9:30 / START 11:00 / END 20:30(予定)

<出演者>

[ALEXANDROS] / Age Factory / KANA-BOON / 氣志團 / キュウソネコカミ / King Gnu / Creepy Nuts / クリープハイプ / go!go!vanillas / サイダーガール / サカナクション / SHE'S / ズーカラデル / Nulbarich / ハルカミライ / Hump Back / BLUE ENCOUNT / フレデリック / My Hair is Bad / UNISON SQUARE GARDEN / yonige / LONGMAN / WANIMA