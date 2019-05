宇野実彩子(AAA)の1stソロアルバム「Honey Stories」が、7月17日にリリースされる。

宇野は昨日5月15日に東京・ヴィーナスフォートで行った3rdシングル「mint」発売記念イベントの中で、初のソロアルバムリリースを発表。「私の誕生日の翌日にこのアルバムが生まれます。たくさん曲も作ったので、きっと気に入ってもらえる曲もあると思います」とファンに喜びを語った。

このアルバムには「どうして恋してこんな」「Lock on」「#one_love_pop」「ヨルソラ」といった既発曲や新曲などの収録が予定されている。初回限定盤はフォトブック付きのボックス仕様で、今年2月に行われたソロツアー「UNO MISAKO LIVE TOUR 2018-2019 "First love"」東京・NHKホール公演の模様やミュージックビデオを収録したDVDまたはBlu-ray付き形態など6仕様でリリースされる。

またアルバム発売後の8月からは、全国ツアー「UNO MISAKO LIVE TOUR 2019 -Honey Story-」の開催も決定している。このツアーは8月31日の静岡・静岡市清水文化会館(マリナート)大ホールから10月22日と23日の千葉・幕張イベントホールまで、全14会場18公演が行われる。

宇野実彩子「Honey Stories」収録内容

CD

・どうして恋してこんな

・Summer Mermaid

・Lock on

・#one_love_pop

・ヨルソラ

・Black Cherry

・Lullaby feat. Misako Uno (AAA)

・mint

・咲いた春と共にあなたへ贈る言葉

ほか新録曲4曲収録予定

DVD / Blu-ray

Music Clip

・ どうして恋してこんな(Music Clip)

・ Summer Mermaid(Music Clip)

・ mint(Music Clip)

ほか新録曲1曲予定



Live

UNO MISAKO LIVE TOUR 2018-2019 "First love" 2019.2.7 NHKホール

・OPENING

01. Lock on

02. As I am -First Love Edition-

03. Jewel

04. Summer Mermaid

05. ココア

06. ヨルソラ

07. Black Cherry

08. Just a game.

09. Lullaby feat. Misako Uno (AAA)

10. HORIZON

11. どうして恋してこんな

<アンコール>

12. めずらしい夜

13. 咲いた春と共にあなたへ贈る言葉

14. Day by day

15. #one_love_pop



※Music Video盤付属DVD / Blu-rayはMusic Clip4曲のみ収録