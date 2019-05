山下智久がInstagramの公式アカウント(@tomo.y9)を開設した。

5月22日にライブDVD / Blu-ray「TOMOHISA YAMASHITA LIVE TOUR 2018 UNLEASHED -FEEL THE LOVE-」を、6月19日にニューシングル「CHANGE」をリリースする山下。彼はInstagramの初投稿に「これからヨロシク! Im on the Gram !!! Excited to share with you !」というコメントを添え、自身の写真をアップしている。ファンは今後の更新を楽しみにしておこう。