ももクロ、5thアルバムの“ショー”を締めくくるMV「The Show」公開

ももいろクローバーZが本日、5月17日に発売する5thアルバム『MOMOIRO CLOVER Z』収録の「The Show」のMVを公開した。



「The Show」はオーストラリアの出身のシンガーソングライター、レンカの楽曲を日本語訳し、曲も近藤研二によってリアレンジされたもの。人生を”ショー”と捉えたこの楽曲はこの1曲だけに限らず、今作全体の締めくくりとしても位置付けられている。







映像は矢崎隼人がディレクションを行なった作品。メンバーの真摯にレコーディングに打ち込む姿や、撮影でのオフショット映像、そして4つのピンスポットの当たったステージなど温かみを感じる映像をなっている。



7日間続いた若手ディレクターによるMV制作企画は一度幕を閉じるが、特設サイトにあるように6月にはFull ver.が公開される。





<リリース情報>







ももいろクローバーZ

『MOMOIRO CLOVER Z』

発売日:2019年5月17日(金)



【初回限定盤A】

形態:CD+Blu-ray

価格:5800円+税



CD

1. ロードショー

2. The Diamond Four

3. GODSPEED

4. あんた飛ばしすぎ!!

5. 魂のたべもの

6. Re:Story

7. リバイバル

8. 華麗なる復讐

9. MORE WE DO!

10. レディ・メイ

11. Sweet Wanderer

12. 天国のでたらめ

13. The Show

Bonustrack ももクロの令和ニッポン万歳!



Blu-ray

・ライブ映像

ももいろクローバーZ ジャパンツアー「青春」@東京都・中野サンプラザホール公演

<音声特典>メンバーオーディオコメンタリー



・MV

6曲収録

「Re:Story」

「あんた飛ばしすぎ!!」

「天国のでたらめ」

「GODSPEED」

「Sweet Wanderer」

「The Diamond Four」



【初回限定盤B】

形態:CD2枚組

定価:3800円+税



CD

初回限定盤Aと同内容

特典CD:

1. 行くぜっ!怪盗少女 -ZZ ver.-

2. 走れ! -ZZ ver.-

3. 全力少女 -ZZ ver.-

4. Chai Maxx -ZZ ver.-

5. オレンジノート -ZZ ver.-

6. Z伝説 ~ファンファーレは止まらない~

7. DNA -ZZ ver.-

8. ツヨクツヨク -ZZ ver.-

9. MOON PRIDE -ZZ ver.-

10. 『Z』の誓い -ZZ ver.-



【通常盤】

形態:CD

定価:2800円+税

CD:初回限定盤Aと同内容



アルバム特設サイト:http://mcz10th.com/sound/momoirocloverz/

ももいろクローバーZ 公式サイト:https://www.momoclo.net/