テレビアニメ「盾の勇者の成り上がり」がカードゲーム化されることが16日、明らかになった。ディライトワークスのカードゲーム「The Last Brave」とコラボし、「盾の勇者の成り上がり × The Last Brave」として発売される。価格は2300円(税抜き)。

プレーヤーは、異世界に召喚された各勇者として、能力や魔法、村人たちからの支援を活用しながら、ほかのプレーヤーと戦い、最後の一人を目指す。

25、26日に東京ビッグサイト(東京都江東区)で開催されるイベント「ゲームマーケット2019春」で先行販売され、27日からAmazonなどでも販売される。