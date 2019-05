DAOKO×MIYAVIのコラボ実現、映画『Diner ダイナー』主題歌に

ギタリストのMIYAVIとラップシンガーのDAOKOが、「DAOKO × MIYAVI」名義で楽曲「千客万来」を7月3日にデジタル配信リリース、更に同曲が蜷川実花監督による7月5日公開の映画『Diner ダイナー』の主題歌に決定した。



現在、世界を股にかけて活躍中のギタリストMIYAVIと、イノセンスな歌声に加え、象徴的な映像で様々なクリエイターの間で話題のDAOKOのコラボレーションとなる。また、映画主題歌決定に合わせて、映画『Diner ダイナー』の予告映像(主題歌ver)も本日公開された。







また、DAOKO × MIYAVI「千客万来」の楽曲について、DAOKO、MIYAVIの2人と蜷川実花家督より以下のコメントが届いている。



蜷川実花 監督 コメント

「まずは夢が叶ったというのが一番の感想で、とにかく嬉しいです。もともと私はお二人それぞれのファンで、「Diner ダイナー」の撮影現場に向かう車の中でもお二人の曲を聴いていました。いつか何かでご一緒できないかなと思っていたんですが、ある日「お二人に映画の主題歌をお願いできたら、なんて素晴らしいだろう!」と思いついたんです。一度そう思ったら、お二人以外には考えられなくて、すぐにお願いしました。実現することができて、本当に幸せです」



DAOKO コメント

「私は今回映画のボンベロとカナコのVS感というものを、楽曲の中でもVS感を求められている気がして、MIYAVIさんと、どうやってVS感を出したらいいのかなと思った時に、ラップのフロウであったり、いつもより女の子の芯の通った強さを声で表現したり、ヒロインのカナコの気持ちに寄り添った歌詞を書くことで、自分のフルパワーを使って制作に挑ませて頂きました。」



MIYAVI コメント

「蜷川実花ワールド、映画の世界観にどうやってこの曲が寄り添いつつ、その中でバチバチにやれるのかという、ボンベロとカナコの関係性のように、僕自身も突き放しながらも包み込むようなアプローチを意識して制作しました。ロサンゼルスと東京で時差があり、やり取りが大変でしたが、DAOKOさんも歌詞に思いを込めて制作してくれました。映画と共に、この楽曲が全世界で鳴り響くことを楽しみにしています。」



また、7月24日発売されるMIYAVIの3年ぶりのアルバム『NO SLEEP TILL TOKYO』収録曲を含む、アルバム詳細が決定した。収録楽曲はボーナストラック1曲を含む全10曲、ボーナストラックとして、DAOKO × MIYAVI「千客万来」も収録される。初回限定盤DVDには5月11日におこなわれたばかりの「MIYAVI Japan Tour 2019 "THE OTHER SIDE" at Zepp DiverCity」のライブ映像を収録。さらに、UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤では、初回限定盤に加えて、石田スイ氏が描き下ろしたジャケットをプリントしたTシャツ付が発売となる。





<リリース情報>



DAOKO × MIYAVI

「千客万来」 (映画『Diner ダイナー』主題歌)

デジタル配信リリース

配信日:2019年7月3日(水)



MIYAVI

『NO SLEEP TILL TOKYO』

発売日:2019年7月24日(水)



=CD収録楽曲=

1. Stars

2. No Sleep Till Tokyo

3. Tears On Fire

4. Other Side

5. Samurai 45

6. Butterfly

7. Walk With Me

8. Under The Same Sky

9. We Cant Stop It (Rewind)

Bonus Track:DAOKO × MIYAVI「千客万来」(映画『Diner ダイナー』主題歌)



◆初回限定盤(CD+DVD)6000円(税別)

【CD】全10曲収録

【DVD収録内容】MIYAVI Japan Tour 2019 "THE OTHER SIDE" at Zepp DiverCity(2019年5月11日収録)



◆通常盤(CD)3000円(税別)

【CD】全10曲収録



◆UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤(初回限定盤+Tシャツ)8000円(税別)

【CD】全10曲収録

【DVD収録内容】MIYAVI Japan Tour 2019 "THE OTHER SIDE" at Zepp DiverCity

【Tシャツ】『NO SLEEP TILL TOKYO』ジャケット・プリントTシャツ





DAOKO Official HP:http://daoko.jp/

MIYAVI Official HP:http://myv382tokyo.com/

映画『Diner ダイナー』公式サイト:diner-movie.jp