My Hair is Bad、新作アルバムより「舞台をおりて」を期間限定ストリーミング配信

My Hair is Badが6月26日にリリースする4thフルアルバム『boys』より「舞台をおりて」をiTunes、レコチョク、LINE MUSIC、Spotifyなどの音楽配信サイトで本日5月14日24時より先行配信する。



My Hair is Badの楽曲としては初のストリーミング配信となるが、CDが販売店店頭に並ぶ直前の6月24日23時59分までの期間限定配信となる。



アルバムには「舞台をおりて」のほか、ファンタスティックホームランツアーで歌ってきた「芝居」など、全新曲の13曲が収録。CDのみの通常盤のほかに、紙ジャケット仕様かつ特典DVDが付属する初回限定盤も発売予定。特典DVDには、LIVE HOUSE「心斎橋BRONZE」の5周年を祝って行われたライブの模様を収めた”LIVE at LIVE HOUSE「心斎橋BRONZE」2019.1.12”と「boys」レコーディングドキュメントが収録される。



また、アルバムを引っさげたツアーは”バンド史上最少規模会場から最大規模会場までまわる全国ツアー”となる(日程・会場等詳細は後日発表)。初回限定盤と通常盤の初回プレス分にのみ、ツアーチケット先行予約受付シリアルナンバーが封入され、チケットを入手できる最速のチャンスとなっている。





<配信情報>



My Hair is Bad

「舞台をおりて」



iTunes:http://po.st/itMHiBbutai

レコチョク:http://po.st/reMHiBbutai

LINE MUSIC:http://po.st/lmMHiBbutai

Spotify:http://po.st/spMHiBbutai



<リリース情報>



My Hair is Bad

『boys』

発売日:2019年6月26日



=収録曲=

1. 君が海

2. 青

3. 浮気のとなりで

4. 化粧

5. 観覧車

6. ホームタウン

7. one

8. 愛の毒

9. lighter

10. 怠惰でいいとも!

11. 虜

12. 舞台をおりて

13. 芝居



初回限定盤【紙ジャケット仕様CD+DVD】

価格:4200円+税

通常盤【CD】

価格:2800+税



★初回封入特典:ツアーチケット先行予約受付シリアルナンバー(初回限定盤、通常盤 共に初回プレス分にのみ封入)



My Hair is Bad Official HP http://www.myhairisbad.com/