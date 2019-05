CHAI提供、ももクロ流ニュー・エキサイト・ソング「MORE WE DO!」MV公開

本日、ももいろクローバーZが5月17日に発売する5thアルバム『MOMOIRO CLOVER Z』に収録される楽曲「MORE WE DO!」のMVをオフィシャルYouTubeで公開した。



「MORE WE DO!」はCHAIによって手がけられた楽曲。作詞をユウキ、作曲をマナ、編曲・演奏はCHAIの4人によってされたもの。MV映像は篠田利隆がディレクターを務め、ローポリゴンと化したももクロたちが縦横無尽に動き回る作品。3Dのどこか奇妙さがありながらも音楽にシンクロしリズミカルに動く映像は面白さと楽しさが溢れている。







また、5th ALBUM『MOMOIRO CLOVER Z』はももいろクローバーZ初のセルフタイトルアルバムで、結成から11周年の記念日にあたる2019年5月17日に3形態で発売する。5ヶ月連続配信シングルを始め、新曲8曲にボーナストラックを加えた全14曲を収録。初回限定盤Aには「青春ツアー」中野サンプラザ公演のライブ映像及びMVを収録したBlu-ray、初回限定盤Bにはセルフリメイク曲計10曲を収録したCD付きと、充実した特典にも要注目だ。





<リリース情報>







ももいろクローバーZ

『MOMOIRO CLOVER Z』

発売日:2019年5月17日(金)



【初回限定盤A】

形態:CD+Blu-ray

価格:5800円+税



CD

1. ロードショー

2. The Diamond Four

3. GODSPEED

4. あんた飛ばしすぎ!!

5. 魂のたべもの

6. Re:Story

7. リバイバル

8. 華麗なる復讐

9. MORE WE DO!

10. レディ・メイ

11. Sweet Wanderer

12. 天国のでたらめ

13. The Show

Bonustrack ももクロの令和ニッポン万歳!



Blu-ray

・ライブ映像

ももいろクローバーZ ジャパンツアー「青春」@東京都・中野サンプラザホール公演

<音声特典>メンバーオーディオコメンタリー



・MV

6曲収録

「Re:Story」

「あんた飛ばしすぎ!!」

「天国のでたらめ」

「GODSPEED」

「Sweet Wanderer」

「The Diamond Four」



【初回限定盤B】

形態:CD2枚組

定価:3800円+税



CD

初回限定盤Aと同内容

特典CD:

1. 行くぜっ!怪盗少女 -ZZ ver.-

2. 走れ! -ZZ ver.-

3. 全力少女 -ZZ ver.-

4. Chai Maxx -ZZ ver.-

5. オレンジノート -ZZ ver.-

6. Z伝説 ~ファンファーレは止まらない~

7. DNA -ZZ ver.-

8. ツヨクツヨク -ZZ ver.-

9. MOON PRIDE -ZZ ver.-

10. 『Z』の誓い -ZZ ver.-



【通常盤】

形態:CD

定価:2800円+税

CD:初回限定盤Aと同内容



アルバム特設サイト:http://mcz10th.com/sound/momoirocloverz/

ももいろクローバーZ 公式サイト:https://www.momoclo.net/