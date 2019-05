LiSA ライブタイトル「364＋JOKER」に込められた意味

LiSAがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。平成最後の二日間に横浜アリーナで行ったライブ「LiVE is Smile Always~364+JOKER~」について、このタイトルの意味を説明しました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! LiSA LOCKS!」5月13日(月)放送分)LiSA:4月29日、そして平成ラストとなる4月30日に、私は「LiVE is Smile Always~364+JOKER~」というライブを横浜アリーナで行っていました! 来てくれたみんなありがとうございます!「364+JOKER」の意味ですが……、今回はトランプをテーマにしていました。ハート・スペード・クローバー・ダイヤの数字を、全部合わせると364なんですね。364だと(1年の日数から1日足らないため)1日がずれていって、夏に雪が降ったり、冬に花が咲いたり、いろんなことが起きていく……。そこにJOKERという、何者でもない、何のシンボルも持っていない1人が現れて「私って何者なんだろう? 生まれて来た意味あるのかな?」って迷いながら旅を続けていくんですけど、「いやいや、キミはこの1年には必要なんだよ。必要なカードなんだよ。要するにこの世界にはキミが必要なんだよ」と。そんなメッセージを込めて、今回「LiVE is Smile Always~364+JOKER~」というライブを作らせていただきました。思いついた私ね、天才だと思う(笑)。もっと楽しいこと思いつけるように頑張りますね!そして令和になった瞬間は、ライブが終わった横浜アリーナから生中継していました。ヘルメットを被って、会場が片付いていく様子とかを「みなさんお疲れ様です!」とか言って(笑)。見てくれた人もいるんじゃないかな?(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長、あしざわ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/