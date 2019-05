アニメ〈物語〉シリーズの10周年を記念したイベント「〈物語〉フェス ~10th Anniversary Story~」が去る5月11日に千葉・幕張メッセイベントホールにて開催された。

6500人を超えるファンが詰めかけた幕張メッセイベントホールのステージに、最初に登壇したのは本作の主人公・阿良々木暦役の神谷浩史と暦を導く元吸血鬼・忍野忍役を務める坂本真綾。2人は暦と忍として今回、幕張メッセに来ることになった“〈物語〉”を語り始める。幼なじみの老倉育から卒業を祝したパーティに招待された暦。卒業パーティの幹事はクラスメイトの優等生・羽川翼で、そこには暦の恋人・戦場ヶ原ひたぎや式神の童女・斧乃木余接も参加すると聞かされる。やがて暦の妹・阿良々木火憐と月火のファイヤーシスターズがステージに登場し、アニメでおなじみだった預告クイズコーナーがスタート。そして2人の呼び込みをきっかけに「staple stable」「帰り道」「ambivalent world」「marshmallow justice」「the last day of my adolescence」といった「化物語」「偽物語」「〈物語〉シリーズセカンドシーズン」のオープニングテーマがスペシャルバンドの生演奏とともに披露された。

朗読パートは続き、暦と忍が訪れたパーティ会場には、老倉育、八九寺真宵や貝木泥舟までもが登場。暦は老倉と再会し、忍と真宵、余接が出会い、ひたぎは貝木と接触する。それぞれ緊張感あふれる会話が繰り広げられる中、このパーティにはとあるドレスコードがあることが明らかになっていった。再びファイヤーシスターズが登場すると、預告クイズコーナーとともに、次なる歌唱コーナーが始まる。ここでも歴代のオープニングテーマから「オレンジミント」「terminal terminal」「sugar sweet nightmare」「mathemagics」「decent black」「もうそう▼えくすぷれす」(▼はハートマーク)、「白金ディスコ」といった楽曲が会場を大いに盛り上げた。

次なる朗読パートでは、会場を行く暦と老倉が千石撫子と、忍は忍野扇と巡り合う。暦と忍は、このパーティに用意されたテーマを知ることに。最後に暦はパーティの幹事である羽川翼と再会し、原作者の西尾維新書き下ろしによる朗読はクライマックスを迎えた。最後に披露された楽曲は「chocolate insomnia」「恋愛サーキュレー ション」「夕立方程式」「dark cherry mystery」「dreamy date drive」、そして〈物語〉シリーズのヒロインたちが揃って歌う「wicked prince」。キャスト陣は、全国47都道府県、香港、台湾の劇場でライブビューイング中継されたこのイベントで計18曲の楽曲を披露し、日本全国、アジアのファンから万雷の拍手が贈られ、一夜限りの祭典は終わりを迎えた。

「〈物語〉フェス ~10th Anniversary Story~」

出演キャスト

神谷浩史(阿良々木暦役)、斎藤千和(戦場ヶ原ひたぎ役)、加藤英美里(八九寺真宵役)、花澤香菜(千石撫子役)、堀江由衣(羽川翼役)、喜多村英梨(阿良々木火憐役)、井口裕香(阿良々木月火役)、早見沙織(斧乃木余接役)、水橋かおり(忍野扇役)、井上麻里奈(老倉育役)、三木眞一郎(貝木泥舟役)、坂本真綾(忍野忍役)

音声出演

沢城みゆき(神原駿河役)、櫻井孝宏(忍野メメ役)

〈物語〉フェス スペシャルバンド

ベース、バンマス:ミト(クラムボン)

ギター:西川進

ギター:山本陽介

ドラム:佐野康夫

キーボード:皆川真人

パーカッション:三沢またろう

ストリングス:室屋光一郎ストリングス

ホーンセクション:FIRE HORNS

コーラス:meg rock

ゲストミュージシャン

神前暁(MONACA)、羽岡佳

セットリスト

01. staple stable / 戦場ヶ原ひたぎ(CV:斎藤千和)

02. 帰り道 / 八九寺真宵(CV:加藤英美里)

03. ambivalent world / 神原駿河(CV:沢城みゆき)

04. marshmallow justice / 阿良々木火憐(CV:喜多村英梨)

05. the last day of my adolescence / 神原駿河(CV:沢城みゆき)

06. オレンジミント / 斧乃木余接(CV:早見沙織)

07. terminal terminal / 八九寺真宵(CV:加藤英美里)

08. suger sweet nightmare / 羽川翼(CV:堀江由衣)

09. mathemagics / 老倉育(CV:井上麻里奈)

10. decent black / 忍野扇(CV:水橋かおり)

11. もうそう▼えくすぷれす / 千石撫子(CV:花澤香菜)

12. 白金ディスコ / 阿良々木月火(CV:井口裕香)

13. chocolate insomnia / 羽川翼(CV:堀江由衣)

14. 恋愛サーキュレーション / 千石撫子(CV:花澤香菜)

15. 夕立方程式 / 老倉育(CV:井上麻里奈)

16. dark cherry mystery / 忍野扇(CV:水橋かおり)

17. dreamy date drive / 戦場ヶ原ひたぎ(CV:斎藤千和)

18. wicked prince / princess a la mode

※▼はハートマーク

※princess a la modeのsとlの間のaはアキュートアクセント付きが正式表記。

(c)西尾維新/講談社・アニプレックス・シャフト