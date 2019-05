DALLJUB STEP CLUBが4カ月連続企画、第1弾でimai、Kenmochi Hidefumiら

DALLJUB STEP CLUBが7月10日にLOUNGE NEO、8月21日にGlad、9月19日にVUENOS、10月16日にasiaとカルチャーオブエイジア系列で4ヶ月連続企画を行うことが決定した。



DALLJUB STEP CLUBは昨年12月に3rd album『SANMAIME』をリリースして、3月6日に渋谷WWWにて初のワンマンライブを開催し盛況に終えたばかりだが、7月より1ヶ月ずつカルチャーオブエイジア系列で4店舗企画を開催する事となった。



また、出演者第一弾発表として7月10日にLOUNGE NEOで行われる初回には、BDH、imai、KEITA KAWAKAMI、Kenmochi Hidefumiの出演がアナウンスされた。その他出演アーティストは順次発表予定。



なお、チケットは全公演5月14日10:00より、e+にて発売予定である。





<ライブ情報>



「WALL東西南北」







DALLJUB STEP CLUB presents "WALL"東

2019年7月10日(水)LOUNGE NEO

時間:OPEN 18:30 / START 19:00

チケット:前売り 2500円 / 当日 3000円(+1D)



HOST:

DALLJUB STEP CLUB



GUEST:

BDH

imai

KEITA KAWAKAMI

Kenmochi Hidefumi

…and more!!





DALLJUB STEP CLUB presents "WALL"西

2019年8月21日(水)Glad

時間:OPEN 18:30 / START 19:00

チケット:前売り 2500円 / 当日 3000円(+1D)



HOST:

DALLJUB STEP CLUB



GUEST

…and more!!





DALLJUB STEP CLUB presents "WALL"南

2019年9月19日(木)VUENOS

時間:OPEN 18:30 / START 19:00

チケット:前売り 2500円 / 当日 3000円(+1D)



HOST:

DALLJUB STEP CLUB



GUEST

…and more!!





DALLJUB STEP CLUB presents "WALL"北

2019年10月16日(水)clubasia

時間:OPEN 18:30 / START 19:00

チケット:前売り 2500円 / 当日 3000円(+1D)



HOST:

DALLJUB STEP CLUB



GUEST

…and more!!





チケット購入はこちら:

https://eplus.jp/sf/detail/2958410001-P0030001