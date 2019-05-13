DALLJUB STEP CLUBが4カ月連続企画、第1弾でimai、Kenmochi Hidefumiら

DALLJUB STEP CLUBが7月10日にLOUNGE NEO、8月21日にGlad、9月19日にVUENOS、10月16日にasiaとカルチャーオブエイジア系列で4ヶ月連続企画を行うことが決定した。
DALLJUB STEP CLUBは昨年12月に3rd album『SANMAIME』をリリースして、3月6日に渋谷WWWにて初のワンマンライブを開催し盛況に終えたばかりだが、7月より1ヶ月ずつカルチャーオブエイジア系列で4店舗企画を開催する事となった。
また、出演者第一弾発表として7月10日にLOUNGE NEOで行われる初回には、BDH、imai、KEITA KAWAKAMI、Kenmochi Hidefumiの出演がアナウンスされた。その他出演アーティストは順次発表予定。
なお、チケットは全公演5月14日10:00より、e+にて発売予定である。
＜ライブ情報＞
「WALL東西南北」
DALLJUB STEP CLUB presents "WALL"東
2019年7月10日（水）LOUNGE NEO
時間：OPEN 18:30 / START 19:00
チケット：前売り 2500円 / 当日 3000円（+1D）
HOST：
DALLJUB STEP CLUB
GUEST：
BDH
imai
KEITA KAWAKAMI
Kenmochi Hidefumi
…and more!!
DALLJUB STEP CLUB presents "WALL"西
2019年8月21日（水）Glad
時間：OPEN 18:30 / START 19:00
チケット：前売り 2500円 / 当日 3000円（+1D）
HOST：
DALLJUB STEP CLUB
GUEST
…and more!!
DALLJUB STEP CLUB presents "WALL"南
2019年9月19日（木）VUENOS
時間：OPEN 18:30 / START 19:00
チケット：前売り 2500円 / 当日 3000円（+1D）
HOST：
DALLJUB STEP CLUB
GUEST
…and more!!
DALLJUB STEP CLUB presents "WALL"北
2019年10月16日（水）clubasia
時間：OPEN 18:30 / START 19:00
チケット：前売り 2500円 / 当日 3000円（+1D）
HOST：
DALLJUB STEP CLUB
GUEST
…and more!!
チケット購入はこちら：
https://eplus.jp/sf/detail/2958410001-P0030001
DALLJUB STEP CLUBが7月10日にLOUNGE NEO、8月21日にGlad、9月19日にVUENOS、10月16日にasiaとカルチャーオブエイジア系列で4ヶ月連続企画を行うことが決定した。
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