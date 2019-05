アイデンティティ・見浦、高校時代は空手一直線だった!?

ロックバンド「MUCC」のヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「JACK IN THE RADIO」。5月6日(月・祝)の放送では、お笑い芸人のアイデンティティが登場。高校時代の部活動について語りました。(TOKYO FM「JACK IN THE RADIO」2019年5月6日(月・祝)放送より)逹瑯:高校の部活ってキツいですよね。見浦:僕、ずっと空手をやってました。逹瑯:おお。見浦:知らなかったんですよ、(うちの高校が)インターハイの常連校で(空手部が)強豪チームってことを。逹瑯:(笑)。見浦:知らなくて入っちゃって。誘ってくれた人は空手をやりたくてその高校に入ったような人で。逹瑯:はい。見浦:僕は体験入部にだけ行って、すぐ辞めようと思ったんです。もう、練習がめちゃめちゃしんどくて。でも、次の日普通に帰ろうと思っていたら……通学路に空手部の部室があって、そこに主将が座っていて「おい、見浦。帰るんか?」って言われて。逹瑯:はい。見浦:帰ろうと思ったんですよ。体験入部に行っただけで「入る」とは言ってなかったですから。でも、そこで参加してしまって、抜け出せなくなったっていう……。逹瑯:うわぁ! ちゃんとインターハイは行けたんですか?見浦:3年連続行きました。逹瑯:試合にも出たんですか?見浦:僕は補欠です。田島:補欠かぁ~。見浦:ずっと応援していました!◎5月13日(月)の「JACK IN THE RADIO」は、NoGoDの団長をゲストにお迎えします! どうぞ、お楽しみに!<番組概要>番組名:JACK IN THE RADIO放送エリア:TOKYO FM放送日時:毎週月曜25:30~26:00パーソナリティ:逹瑯(MUCC)番組Webサイト:http://www.tfm.co.jp/jack