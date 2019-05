NEGLECT ADULT PATiENTS × SUB-AGE.コラボアイテム販売、メインビジュアルをBiSHが担当

BiSH、BiS、GANG PARADE、EMPiRE、WAggを手掛けるWACKの代表・ 渡辺淳之介がデザイナーを務める「NEGLECT ADULT PATiENTS」と、セレクトショップCANNABISが手掛けるアンダーグラウンドファッションレーベル「SUB-AGE.」が、コラボレーションアイテムの販売を発表した。



今回のコラボレーションアイテムは、4月18日から 4月24日に開催される CANNABIS POP UP STOREにて受注開始。同期間にはCANNABIS ZOZOTOWN ・CANNABIS OFFICIAL ONLINE STORE でも同時に受注が行われる。



さらにCANNABIS POP UP STOREで は、BiSHがメインビジュアルを務めるLOOK BOOKの先着配布や、BiSH各メンバーのサイン入り等身大タペストリーが当たる抽選会&トークイベ ントを開催予定となっている。



詳細はCANNABIS公式サイト、公式instagramアカウントより随時配信予定となっている。





<イベント情報>



CANNABIS受注会



期間:2019年5月18日(土)〜 5月24日(金)

営業時間:12:00〜20:00

場所 : 〒150-0001 東 京都渋谷区神宮前5-17-24 GBビル 2F

TEL : 03-5776-3014



HP : https://www.cannabis.one-o.com/

Instagram:https://www.instagram.com/cannabis_tokyo/