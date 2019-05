トロント・ブルージェイズのブラディミール・ゲレーロJr.内野手が鮮烈なMLBデビューを果たしてから約2週間。今季MLBのプロスペクト(若手有望株)ランキング1位の二世スターの現在地の確認と、今後への期待を込めて分析する。

デビューから3試合連続安打も、打撃面では高い壁に直面

今季開幕は3Aで迎え、圧倒的な成績を残してメジャー昇格を果たしたゲレーロJr.。ドミニカ共和国出身の選手として初の殿堂入りを果たした偉大な父を持つJr.のデビューには、全米が注目した。



初出場は4月26日(日本時間27日)のオークランド・アスレチックス戦に5番・三塁手で先発出場。本拠地のスタンディング・オベーションを背に最初の打席に入ったが、ここは惜しくも一ゴロに倒れた。その後、左翼へのあわや本塁打かという左飛を放った他、9回には先頭打者としてメジャー初安打となる一塁線への二塁打を記録した。また、三塁守備では前方への弱い当たりに猛烈なチャージをかけて捕球し、苦しい体勢から一塁に矢のような送球を見せる場面も。俊敏なフットワークと強肩も披露した。



翌27日(同28日)以降も先発出場し続け、デビュー以来3試合連続安打を記録。30日(同5月1日)のロサンゼルス・エンゼルス戦では安打こそ出なかったものの、2つの四球を選んだ。5月1日(同2日)は2三振を含む無安打、3日(同4日)は1安打に終わったが、4日(同5日)の試合ではキャリア初めての適時打を記録し、初打点。その後4試合で15打数1安打と苦しみ、10日(同11日)時点での打率は.146まで低下。大舞台の洗礼を受けた。



しかし、その間も守備では良い動きを見せ続けたゲレーロJr.。エンゼルスとの2連戦では初戦にアルバート・プホルス内野手の強烈なゴロをダイビングキャッチ。翌日も7回裏2死三塁のピンチで、三塁線へのゴロをバックハンドでランニングキャッチ、うまく体勢を立て直して打者走者を一塁で刺した。テキサス・レンジャーズ戦では正面のライナーを好捕し、飛び出した一塁走者をノーステップで刺す場面もあった。







復調の兆し、そして今後の展望とは

11日(同12日)のシカゴ・ホワイトソックス戦では2打数2安打2四球と打撃面で結果を残した。特に、この日の初打席で放った左前への安打は、「スタットキャスト」によると、初速が118.9マイル(約191キロ)を記録。これは今季MLBの全打球のうち、2番目に速い打球だった(1位はニューヨーク・ヤンキースのジャンカルロ・スタントン外野手の120.6マイル=約194キロ)。また、三塁線ファウルエリアからのジャンピングスローも披露し、攻守に躍動した試合となった。



12日(同13日)は、デビュー戦以来の長打となる二塁打を記録。守備では痛烈なゴロをバックハンドでワンバウンド捕球し、体を一回転させて立ち上がってからノーステップでの力強い送球を披露した。



ここまでの打撃成績は13試合出場、47打数9安打で打率.191、0本塁打、1打点。二塁打は2本、四球6、三振12、0盗塁。出塁率は.283、長打率は.234で、この二つを足し合わせたOPSは.517となっている。データ収集サイト『ファングラフス』によれば、デビューから11日(同12日)までにおける、ゴロ性の当たりの割合が65.6%となっており、これを減らしてライナー・フライ性の強い打球を増やしていくことが求められる。打球速度には圧倒的なものがあり、ここに打球角度が加われば長打の増加が見込めるためだ。また、ボールゾーンへの投球をスイングする割合は28.4%で、こちらの数値を改善していく必要性もありそうだ。



守備面では、同期間に107イニング守備につき、エラーは打球処理の際に2個。守備率は.933、UZR(アルティメット・ゾーン・レーティング、同ポジションの平均的な野手が守った場合に比べてどのくらい失点を減らしたかを示す指標)は0.3とプラス値だ。これらの数値は、長期間で分析することが必須条件であるため、現時点で「良い・悪い」と断定するのは早計だが、見る者を虜にする身体能力は証明済み。残る課題は、将来的に、長いシーズンを戦い抜いてもパフォーマンスが落ちない、一流の体力を身につけられるかどうかだろう。



MLB通算で2147試合出場、打率.318、449本塁打、1496打点という圧倒的な実績を持ち、素手でのバッティングやいわゆる「悪球打ち」でも知られたブラディミール・ゲレーロ氏の息子。そんな高い、高いハードルを課せられた20歳の有望株は、どんな進化を見せてくれるのだろうか。







【動画】サード・ゲレーロJr.の華麗なバックハンド&強肩炸裂!

ブルージェイズ公式ツイッターより



