◆ 今年は楽天生命パークで開催
NPBは13日、「プロ野球フレッシュオールスターゲーム2019」の推薦選手を発表した。
出場選手は各リーグの運営委員長、二軍監督などが「チームバランス・注目度・話題性」を考慮して選出し、6月26日（水）に発表。試合は7月11日（木）18時から楽天生命パーク宮城にて行われる。
発表された推薦選手は以下の通り。
◆ イースタン選抜
監 督：高田 誠（巨人）
コーチ：高津臣吾（ヤクルト）
コーチ：今岡真訪（ロッテ）
【推薦選手（51名）】
☆＝新人
育＝育成
※＝宮城県出身もしくは宮城県にゆかりのある選手
▼ 投手
高橋優貴（巨人）☆
坂本工宜（巨人）
戸郷翔征（巨人）☆
市川和大（巨人）育
清水 昇（ヤクルト）☆
市川悠太（ヤクルト）☆
鈴木裕太（ヤクルト）☆
東妻勇輔（ロッテ）☆
小島和哉（ロッテ）☆
中村稔弥（ロッテ）☆
永野将司（ロッテ）
勝又温史（DeNA）☆
桜井周斗（DeNA）
中川虎大（DeNA）育
弓削隼人（楽天）☆
渡辺佑樹（楽天）
松本 航（西武）☆
粟津凱士（西武）☆
森脇亮介（西武）☆
本田圭佑（西武）※
平良海馬（西武）
吉田輝星（日本ハム）☆
鈴木遼太郎（日本ハム）※
宮台康平（日本ハム）
▼ 捕手
岸田行倫（巨人）
益子京右（DeNA）☆
太田 光（楽天）☆
▼ 内野手
増田 陸（巨人）☆
宮本 丈（ヤクルト）
吉田大成（ヤクルト）☆
松田 進（ロッテ）☆
茶谷健太（ロッテ）育
伊藤裕季也（DeNA）☆
知野直人（DeNA）☆
山崎 剛（楽天）
渡辺佳明（楽天）☆
西巻賢二（楽天）※
山野辺翔（西武）☆
西川愛也（西武）
野村佑希（日本ハム）☆
今井順之助（日本ハム）
▼ 外野手
加藤脩平（巨人）育
山下航汰（巨人）☆育
中山翔太（ヤクルト）☆
藤原恭大（ロッテ）☆
宮本秀明（DeNA）
辰己涼介（楽天）☆
小郷裕哉（楽天）☆
高木 渉（西武）
姫野優也（日本ハム）
海老原一佳（日本ハム）☆育
◆ ウエスタン選抜
監 督：平田勝男（阪神）
コーチ：小川一夫（ソフトバンク）
コーチ：中嶋 聡（オリックス）
【推薦選手（39名）】
☆＝新人
育＝育成
※＝宮城県出身もしくは宮城県にゆかりのある選手
▼ 投手
才木浩人（阪神）
浜地真澄（阪神）
斉藤友貴哉（阪神）☆
湯浅京己（阪神）☆
甲斐野央（ソフトバンク）☆
吉住晴斗（ソフトバンク）
杉山一樹（ソフトバンク）☆
板東湧梧（ソフトバンク）☆
荒西祐大（オリックス）☆
富山凌雅（オリックス）☆
山崎颯一郎（オリックス）
島内颯太郎（広島）☆
山口 翔（広島）
アドゥワ誠（広島）
遠藤淳志（広島）
梅津晃大（中日）☆※
勝野昌慶（中日）☆
山本拓実（中日）
垣越建伸（中日）☆
▼ 捕手
片山雄哉（阪神）☆育
石橋康太（中日）☆
▼ 内野手
木浪聖也（阪神）☆
小幡竜平（阪神）☆
増田 珠（ソフトバンク）
野村大樹（ソフトバンク）☆
三森大貴（ソフトバンク）
黒瀬健太（ソフトバンク）育
太田 椋（オリックス）☆
頓宮裕真（オリックス）☆
宜保 翔（オリックス）☆
中川圭太（オリックス）☆
林 晃汰（広島）☆
小園海斗（広島）☆
高松 渡（中日）
根尾 昂（中日）☆
▼ 外野手
近本光司（阪神）☆
根本 薫（オリックス）
正隨優弥（広島）☆
永井敦士（広島）
◆ 今年は楽天生命パークで開催
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