◆ 今年は楽天生命パークで開催



NPBは13日、「プロ野球フレッシュオールスターゲーム2019」の推薦選手を発表した。



出場選手は各リーグの運営委員長、二軍監督などが「チームバランス・注目度・話題性」を考慮して選出し、6月26日（水）に発表。試合は7月11日（木）18時から楽天生命パーク宮城にて行われる。



発表された推薦選手は以下の通り。



◆ イースタン選抜

監 督：高田 誠（巨人）

コーチ：高津臣吾（ヤクルト）

コーチ：今岡真訪（ロッテ）



【推薦選手（51名）】

☆＝新人

育＝育成

※＝宮城県出身もしくは宮城県にゆかりのある選手



▼ 投手

高橋優貴（巨人）☆

坂本工宜（巨人）

戸郷翔征（巨人）☆

市川和大（巨人）育

清水 昇（ヤクルト）☆

市川悠太（ヤクルト）☆

鈴木裕太（ヤクルト）☆

東妻勇輔（ロッテ）☆

小島和哉（ロッテ）☆

中村稔弥（ロッテ）☆

永野将司（ロッテ）

勝又温史（DeNA）☆

桜井周斗（DeNA）

中川虎大（DeNA）育

弓削隼人（楽天）☆

渡辺佑樹（楽天）

松本 航（西武）☆

粟津凱士（西武）☆

森脇亮介（西武）☆

本田圭佑（西武）※

平良海馬（西武）

吉田輝星（日本ハム）☆

鈴木遼太郎（日本ハム）※

宮台康平（日本ハム）



▼ 捕手

岸田行倫（巨人）

益子京右（DeNA）☆

太田 光（楽天）☆



▼ 内野手

増田 陸（巨人）☆

宮本 丈（ヤクルト）

吉田大成（ヤクルト）☆

松田 進（ロッテ）☆

茶谷健太（ロッテ）育

伊藤裕季也（DeNA）☆

知野直人（DeNA）☆

山崎 剛（楽天）

渡辺佳明（楽天）☆

西巻賢二（楽天）※

山野辺翔（西武）☆

西川愛也（西武）

野村佑希（日本ハム）☆

今井順之助（日本ハム）



▼ 外野手

加藤脩平（巨人）育

山下航汰（巨人）☆育

中山翔太（ヤクルト）☆

藤原恭大（ロッテ）☆

宮本秀明（DeNA）

辰己涼介（楽天）☆

小郷裕哉（楽天）☆

高木 渉（西武）

姫野優也（日本ハム）

海老原一佳（日本ハム）☆育





◆ ウエスタン選抜

監 督：平田勝男（阪神）

コーチ：小川一夫（ソフトバンク）

コーチ：中嶋 聡（オリックス）



【推薦選手（39名）】

☆＝新人

育＝育成

※＝宮城県出身もしくは宮城県にゆかりのある選手



▼ 投手

才木浩人（阪神）

浜地真澄（阪神）

斉藤友貴哉（阪神）☆

湯浅京己（阪神）☆

甲斐野央（ソフトバンク）☆

吉住晴斗（ソフトバンク）

杉山一樹（ソフトバンク）☆

板東湧梧（ソフトバンク）☆

荒西祐大（オリックス）☆

富山凌雅（オリックス）☆

山崎颯一郎（オリックス）

島内颯太郎（広島）☆

山口 翔（広島）

アドゥワ誠（広島）

遠藤淳志（広島）

梅津晃大（中日）☆※

勝野昌慶（中日）☆

山本拓実（中日）

垣越建伸（中日）☆



▼ 捕手

片山雄哉（阪神）☆育

石橋康太（中日）☆



▼ 内野手

木浪聖也（阪神）☆

小幡竜平（阪神）☆

増田 珠（ソフトバンク）

野村大樹（ソフトバンク）☆

三森大貴（ソフトバンク）

黒瀬健太（ソフトバンク）育

太田 椋（オリックス）☆

頓宮裕真（オリックス）☆

宜保 翔（オリックス）☆

中川圭太（オリックス）☆

林 晃汰（広島）☆

小園海斗（広島）☆

高松 渡（中日）

根尾 昂（中日）☆



▼ 外野手

近本光司（阪神）☆

根本 薫（オリックス）

正隨優弥（広島）☆

永井敦士（広島）