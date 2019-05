AKB48小嶋真子卒業公演を開催「みんなの笑顔が私の笑顔」

AKB48の小嶋真子が12日(日)、秋葉原AKB48劇場にて卒業公演を開催した。

2012年に14期生としてAKB48に加入した小嶋真子。12日(日)に込山チームK「RESET」公演にて卒業公演を開催した。



デビュー間もなく、誰をも幸せにするような屈託のない笑顔で人気を集め、翌年には当時研究生のメンバーで結成された「てんとうむ Chu!」にも抜擢された小嶋真子。卒業公演一曲目は、同期でもあり、てんとうむ Chu!メンバーでもある岡田奈々と西野未姫の3人で『君だけに Chu!Chu!Chu!』を披露した。



続いて『大人への道』では峯岸みなみが現れ、お互いに見つめ合い涙を流す場面も。『LOVE修行』『清純フィロソフィー』では、茂木、岩立、篠崎、北澤、村山も駆けつけ、岡田、西野、峯岸とともにパフォーマンス。



純白のドレスに着替え、髪をアップにして花かんむりを付けた小嶋真子は、チームKメンバーや駆けつけてくれた西野らメンバーに囲まれ、全員で『タンポポの決心』を披露。



最後の曲に『タンポポの決心』を選んだ理由を聞かれると、「『タンポポの決心』はAKB48に入ってからずっと好きな曲で、誰の心にも希望や夢はあるし、その可能性を大事にしてねという歌で自分にも言い聞かせたいし、観てる方とか、自分の周りの人にもぜひそういう気持ちを持って日々楽しく生きて欲しいなという思いを込めてこの曲を選びました」と話した。



メンバーが作った卒業アルバムとひまわりの花束がプレゼントされ、峯岸が「ある人から手紙を受け取っております」と、舞台公演があり駆けつけることのできなかった横山由依からの手紙を読み始める。驚きと喜びで聞き終わると「横山由依と高橋朱里にここに本当はいて欲しかった」と小嶋。「でもお互いが自分のやりたいことや新しい目標に向かって、みんなそれぞれの方向を向いて頑張ってるっていうのは本当に素敵なこと」と、先日卒業した高橋朱里からも応援メッセージをもらったことを明かし「気持ちは届いてます」と告げた。



最後、小嶋はファンへの感謝の気持ちを伝えると、アパレルブランド『haluhiroine』のプロデュース、ファンクラブの開設、YouTube チャンネル「まこちゃんねる / makochannel」の開設など今後の活動について発表。



「みんなを忙しくすることが私の仕事だと思ってるので、これからも変わらず見守ってもらえたらなって思います。よろしくお願いします。」と、涙よりも「こういう雰囲気で終わりたかった」と小嶋らしい笑顔で卒業公演は幕を閉じた。



小嶋真子コメント(一部抜粋)

こんな素敵な卒業公演を開いてくださって本当に本当にありがとうございます。約7年間AKB48にいて、なかなかうまくいかない年も私にもたくさんあって、その中でもずっと変わらずに応援してくれて、みんなが居場所を必ず作ってくれてて、私がアイドルでいる意味をファンのみんなが作ってくれてて。



くじけそうな時もあったけど、皆さんの声が本当に励みになってて。一人でも強く立ってそうとよく言われるんですけど、全然そんなことなくて、みんなの笑顔が私のエネルギーになって、私が笑顔になれてるので、それは本当に本当に感謝しているし、これからもそこの共有は大事にしていきたい。



AKB48としての私を応援してくださって、出会ってくださって、ありがとうという気持ちとこれからもその出会いを大切に、縁を大切にみんなと繋がっていたいなと思うので、本当にありがとうございました、これからもよろしくお願いします。

込山チーム K「RESET」公演

会場:AKB48劇場

出演:市川愛美・小田えりな・倉野尾成美・小嶋真子・込山榛香・下口ひなな・長友彩海・峯岸みなみ・武藤小麟・武藤十夢・茂木忍・安田叶・湯本亜美・横山結衣・岡田梨奈・勝又彩央里

ゲスト:西野未姫・岡田奈々・岩立沙穂・篠崎彩奈・北澤早紀・村山彩希



●セットリスト

No. タイトル メンバー

overture

1 RESET ALL

2 洗濯物たち ALL

3 彼女になれますか? ALL

4 ウッホウッホホ ALL

5 制服レジスタンス 小嶋、横山、安田

6 奇跡は間に合わない 湯本、長友、岡田梨

7 逆転王子様 込山、市川、勝又

8 明日のためにキスを 倉野尾、小田、下口、永野

9 心の端のソファー 武藤十、茂木、峯岸

10 毒蜘蛛 ALL

11 オケラ ALL

12 ホワイトデーには... ALL

13 ジグソーパズル48 ALL

アンコール

EN1 星空のミステイク ALL

EN2 夢の鐘 ALL

EN3 引っ越しました ALL



小嶋真子卒業公演

1 君だけにChu!Chu!Chu! 小嶋、岡田奈、西野

2 大人への道 小嶋、峯岸

3 LOVE修行 小嶋、西野、岡田、峯岸、茂木、岩立、篠崎、北澤、村山

4 清純フィロソフィー 同上

5 タンポポの決心 ALL