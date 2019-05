人気アニメ「KING OF PRISM」(キンプリ)シリーズの新作「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」のテレビアニメ版第5話「THE シャッフル ジョージの唄」が、テレビ東京ほかで13日深夜から順次放送される。

シュワルツローズで法月仁総帥の檄(げき)が飛ぶ中、高田馬場ジョージは一人ごまをする。生徒たちにあまりに厳しい総帥や、調子に乗っているジョージを見て、The シャッフルの陰のメンバーでジョージのゴーストシンガー、池袋エィスは怒り心頭。そんな時、ジョージに幼なじみの少女・ミヨからメッセージが届く。

「キンプリ」は、2013年4月~14年3月に放送された女児向けテレビアニメ「プリティーリズム・レインボーライブ」のスピンオフ。男性キャラクターが歌とショーに懸けるひたむきな姿を描いている。16年に「KING OF PRISM by PrettyRhythm」、17年に「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-」が公開された。新作「Shiny Seven Stars」はテレビアニメ版に先駆けて、3話ごと全4編の劇場編集版が上映されている。