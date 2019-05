ブンデスリーガ第33節が11日に各地で行われた。

首位のバイエルンは敵地で3位のライプツィヒと対戦。50分にレオン・ゴレツカが豪快なジャンピングボレーで叩き込んだが、VAR(ビデオ・アシスタント・レフェリー)により味方のオフサイドでゴール取り消しとなった。その後もスコアは動かず、スコアレスドローでバイエルンの優勝は最終節に持ち越しとなった。

2位のドルトムントはホームでMF宇佐美貴史が所属するデュッセルドルフと対戦した。41分にクリスティアン・プリシッチが頭で押し込んで先制したが、47分にオリヴァー・フィンクのヘディングシュートをGKマルヴィン・ヒッツが痛恨の後逸で同点。それでも53分にトーマス・デラネイがエリア中央から左足シュートを突き刺して勝ち越すと、59分には相手のPK失敗に助けられ、83分には相手DFアダム・ボジェクが一発退場となる。後半アディショナルタイム2分にはマリオ・ゲッツェが追加点を決めて、直後に1点を返されたが、このまま3-2で勝利。これにより、首位バイエルンとの勝ち点差は「2」となり、最終節に優勝の望みをつなげた。なお、宇佐美はベンチ外だった。

FW久保裕也が所属するニュルンベルクは、ホームでボルシアMGと対戦した。56分にヨシップ・ドルミッチに先制点を決められ、63分にオウンゴールを献上。65分にはトラガン・アザール、80分にはデニス・ザカリアに追加点を奪われ、0-4で完敗を喫した。これにより16位以下が確定し、ニュルンベルクの1年での2部降格が決定。なお、久保はベンチ入りしたが、出番はなかった。

MF原口元気とFW浅野拓磨が所属するハノーファーは、ホームにフライブルクを迎え、39分にFKからヴァルデマール・アントンがヘディングシュートを叩き込んで先制。さらに51分にはイーラス・ベブが、81分にはワラシが追加点を決めて3-0で快勝。しかし昇降格プレーオフ圏内の16位シュトゥットガルトもホームでヴォルフスブルクに3-0で勝利したため、ハノーファーの降格が決まった。なお、原口はフル出場で勝利に貢献、浅野はベンチ外だった。

■第33節結果

▼5月11日開催

ホッフェンハイム 0-1 ブレーメン

ドルトムント 3-2 デュッセルドルフ

レヴァークーゼン 1-1 シャルケ

ライプツィヒ 0-0 バイエルン

シュトゥットガルト 3-0 ヴォルフスブルク

アウクスブルク 3-4 ヘルタ・ベルリン

ハノーファー 3-0 フライブルク

ニュルンベルク 0-4 ボルシアMG

▼5月12日開催

フランクフルト vs マインツ

■第33節順位

1位 バイエルン(勝ち点75)

2位 ドルトムント(勝ち点73)

3位 ライプツィヒ(勝ち点66)

4位 ボルシアMG(勝ち点55)

===========CL===========

5位 レヴァークーゼン(勝ち点54)

6位 フランクフルト(勝ち点54)※1試合未消化

7位 ヴォルフスブルク(勝ち点52)

===========EL※===========

8位 ホッフェンハイム(勝ち点51)

9位 ブレーメン(勝ち点50)

10位 ヘルタ・ベルリン(勝ち点43)

11位 デュッセルドルフ(勝ち点41)

12位 マインツ(勝ち点37)※1試合未消化

13位 フライブルク(勝ち点33)

14位 アウクスブルク(勝ち点32)

15位 シャルケ(勝ち点32)

16位 シュトゥットガルト(勝ち点27)

===========降格==========

17位 ハノーファー(勝ち点21)

18位 ニュルンベルク(勝ち点19)

※すでにトップ3を確定させたバイエルンとライプツィヒがDFBポカール決勝に進出しているため、リーグ7位のチームにEL予選2回戦からの出場権が与えられる。

■第34節対戦カード(5月18日開催)

バイエルン vs フランクフルト

シャルケ vs シュトゥットガルト

ボルシアMG vs ドルトムント

ヘルタ・ベルリン vs レヴァークーゼン

ブレーメン vs ライプツィヒ

フライブルク vs ニュルンベルク

マインツ vs ホッフェンハイム

ヴォルフスブルク vs アウクスブルク

デュッセルドルフ vs ハノーファー