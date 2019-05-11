「ニコニコ動画」というネットとリアルが融合するハイブリッドイベント「ニコニコ超会議2019」が4月27・28日、千葉・幕張メッセにて開催された。
そんな「ニコニコ超会議2019」2日目に集まったコスプレイヤーやコンパニオンのみなさんを紹介する。今回は第6回。
レポート
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