伊織もえさん(@moe_five)

「ニコニコ動画」というネットとリアルが融合するハイブリッドイベント「ニコニコ超会議2019」が4月27・28日、千葉・幕張メッセにて開催された。

そんな「ニコニコ超会議2019」2日目に集まったコスプレイヤーやコンパニオンのみなさんを紹介する。今回は第6回。

初日その1 初日その2 初日その3 初日その4

2日目その1 2日目その2 2日目その3 2日目その4

宮本彩希さん(@saki_miyamoto)

星乃まみさん(@ma5mi2ta3n)

鳴上なごねさん(@narug0d)