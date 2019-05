BAND-MAID、即完の"メイドの日"ワンマンで新曲2曲含む全23曲をパフォーマンス

BAND-MAIDが、"メイドの日"である5月10日、東京・TSUTAYA O-EASTにて毎年恒例のワンマンライブ「BAND-MAID presents冥途乃日」を開催。新衣装を身にまとい、新曲2曲を含む全23曲を熱演した。同公演のレポートを掲載する。



チケットは即完売し、超満員となったO-EASTには開演前から異常な熱気が漂っていた。SEが流れ、新衣装を身にまとったメンバーが登場すると、会場から大歓声が上がる。2019年1月12日に開催した前ツアーのファイナル公演以来のバンドセットでのワンマンライブは約4ヶ月振りとなり、会場のご主人様・お嬢様は溜め溜めたフラストレーションを吐き出すかのようにハイテンションなお給仕が序盤から展開されていく。



オープニングナンバー「FREEDOM」のイントロとともに、「渋谷、声出せるか!」と彩姫(Vo)がアグレッシブに煽ると早速、フロアはお祭り騒ぎとなり、今年で3回目となる"メイドの日"お給仕のスタートを切った。その後も「Screaming」やTVアニメ「遊☆戯☆王VRAINS」エンディング曲に抜擢された「glory」などのアッパーなロックナンバーを立て続けにパフォーマンスし、会場を盛り上げていく。



ここで、小鳩ミク(Gt/Vo)が「おかえりなさいませご主人様・お嬢様。ようこそBAND-MAIDのお給仕へ!」の定番の挨拶を挟み、インスト楽曲「without holding back」を投下し、勢いのままお給仕中盤へなだれ込んでいく。「secret My lips」が演奏し終えると、突如、SEが流れ出し、彩姫が「みんな、歌って。」とご主人様・お嬢様にシンガロングを促す。"woh woh"と会場にシンガロングがこだますると、そのまま新曲「endless Story」に突入する。「endless Story」は、BAND-MAIDの新境地とも言える、壮大なミディアムロックナンバーで、ステージとフロアがシンクロし、完全なるスタジアムロックが誕生した瞬間だった。息もつかず、そのまま「Choose me」「Bubble」と言った人気ナンバーで攻め続けると、会場のボルテージも最高潮に達した。











新元号初のワンマンお給仕の終盤を前に、小鳩ミクが、「BAND-MAID始めた頃にO-EASTに長蛇の列を見て、"そうなりたいね"ってみんなで話してて、こんなに多くのご主人様・お嬢様の前でお給仕できることが嬉しいっぽ。」と感謝を伝えると、続けてKANAMI(Gt)が「新曲『endlessStory』は、ご主人様・お嬢様とドームとかアリーナとかの大きい会場でシンガロングしたいと思って作った楽曲です。だから、みんなで温めて育てて欲しいです。」と新曲への想いを語った。そこから、小鳩ミクによる"おまじないタイム"を挟んだのち、BAND-MAIDらしさは残しつつも、ソリッドさを増したもうひとつの新曲「Azure」をパフォーマンスした。



ここからお給仕のエンディングに向け、新旧の人気楽曲で終始観客を煽り続け、ラストの「モラトリアム」では、再度、会場全体でのシンガロングが起こり、"メイドの日"のワンマンお給仕の幕が閉じた。終演後には、新アーティスト写真も公開し、『激動』と謳った、BAND-MAIDの勝負の一年に弾みをつけた。SUMMER SONIC2019やMONSTER baSH2019など国内の大型野外ロックフェスの出演も多数発表され、BAND-MAIDの快進撃に期待しかない。



カメラマンクレジット:MASANORI FUJIKAWA







セットリスト

「BAND-MAID presents冥途乃日」

1. FREEDOM

2. Screaming

3. glory

4. DOMINATION

5. I cant live without you

6. without holding back ※inst

7. hide-and-seek

8. Puzzle

9. alone

10. CROSS

11. One and only

12. secret My lips

13. endless Story ※新曲

14. Choose me

15. Bubble

16. Rock in me

17. Azure ※新曲

18. Spirit!!

19. Play

20. smile

21. DICE

22. FREEZER

23. モラトリアム





<ツアー情報>



BAND-MAID WORLD DOMINATION TOUR 2019 【激動】

2019年6月8日(土)大阪なんばHatch

2019年7月11日(木)名古屋ダイアモンドホール

2019年7月30日(火)東京・昭和女子大学人見記念講堂

JAPAN TOUR INFO https://bandmaid.tokyo/contents/230752



BAND-MAID WORLD DOMINATION TOUR 2019 【激動】 ~gekidou~ ※WORLD TOUR

2019年6月22日(土)イギリス・ロンドン@Islington Assembly Hall

2019年6月23日(日)フランス・パリ@Le Trabendo

2019年6月24日(月)ドイツ・ボーフム@Zeche

2019年6月26日(水)ドイツ・ハンブルグ@DAS LOGOS

and more, coming soon...



WORLD TOUR INFO https://bandmaid.tokyo/contents/241952