BABYMETAL、アメリカツアー開催決定

5月10日に新曲「Elevator Girl」をリリースし、2019年中のニューアルバムリリースや、アメリカでの初のアリーナワンマン公演決定も発表したばかりのBABYMETALが、新たにアメリカツアーを開催することを発表した。



先日発表となった、アメリカでは初のアリーナ公演となるカリフォルニアThe Forum でのワンマンライブの他、ロックフェス出演を含む20公演を行う。アルバムリリースのアナウンス以降、様々な続報が発表されている BABYMETALの動向から目が離せない。





〈リリース情報〉



BABYMETAL

「Elevator Girl」

2019年5月10日(金) 全世界同時デジタル配信

https://tf.lnk.to/ElevatorGirl



〈ライブ情報〉



LIVE AT THE FORUM

2019年10月11日(金)The Forum / アメリカ・ロサンゼルス

https://www.ticketmaster.com/event/09005689F60060B1



BABYMETAL AWAKENS - THE SUN ALSO RISES -

2019年6月28日(金)、29日(土)神奈川・横浜アリーナ



BABYMETAL ARISES - BEYOND THE MOON - LEGEND - M -

2019年7月6日(土)、7 日(日) 愛知・ポートメッセなごや

2019年7月2日(火)O2 Brixton Academy / イギリス・ロンドン



超犀利趴10 (スーパースリッパ)

2019年8 月4日(日)Nangang エキシビジョンセンター, Taipei



SUMMER SONIC 2019

2019年8月16日(金)舞洲SONIC PARK (舞洲スポーツアイランド) / 日本・大阪

2019年8月17日(土)ZOZO マリンスタジアム、幕張メッセ / 日本・千葉



BABYMETAL US TOUR 2019







2019年9月4日(水)オーランド, フロリダ州 / Hard Rock Live

2019年9月6日(金)アトランタ, ジョージア州 / Coca Cola Roxy

2019年9月8日(日)ワシントン, ワシントン DC / The Anthem

2019年9月11日(水)ボストン, マサチューセッツ州 / House of Blues

2019年9月13日(金)フィラデルフィア, ペンシルベニア州 / The Fillmore

2019年9月15日(日)ニューヨーク, ニューヨーク州 / Terminal 5

2019年9月18日(水)デトロイト, ミシガン州 / The Fillmore Detroit

2019年9月20日(金)シカゴ, イリノイ州 / Aragon Ballroom

2019年9月21日(土)セントポール, ミネソタ州 / Myth Live Event Center

2019年9月23日(月)カンザスシティー, ミズーリ州 / Uptown Theater

2019年9月24日(火)ダラス, テキサス州 / South Side Ballroom

2019年9月27日(金)デンバー, コロラド州 / Ogden Theatre

2019年9月28日(土)ソルトレイクシティ,ユタ州 / The Union Event Center

2019年9月30日(月)ラスベガス, ネバダ州 / House of Blues

2019年10月1日(火)テンピ, アリゾナ州 / Marquee Theatre

2019年10月4日(金)サンフランシスコ, カリフォルニア州 / The Warfield

2019年10月11日(金)ロサンゼルス, カリフォルニア州 / The Forum

2019年10月13日(日)サクラメント, カリフォルニア州 / ”Aftershock 2019” Discovery Park

(Festival)

2019年10月15日(火)ポートランド, オレゴン州 / Roseland Theater

2019年10月16日(水)シアトル, ワシントン州 / The Paramount Theatre



BABYMETAL Official Web Site

http://www.babymetal.com