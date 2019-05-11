BABYMETAL、アメリカツアー開催決定

5月10日に新曲「Elevator Girl」をリリースし、2019年中のニューアルバムリリースや、アメリカでの初のアリーナワンマン公演決定も発表したばかりのBABYMETALが、新たにアメリカツアーを開催することを発表した。
先日発表となった、アメリカでは初のアリーナ公演となるカリフォルニアThe Forum でのワンマンライブの他、ロックフェス出演を含む20公演を行う。アルバムリリースのアナウンス以降、様々な続報が発表されている BABYMETALの動向から目が離せない。
〈リリース情報〉
BABYMETAL
「Elevator Girl」
2019年5月10日（金） 全世界同時デジタル配信
https://tf.lnk.to/ElevatorGirl
〈ライブ情報〉
LIVE AT THE FORUM
2019年10月11日（金）The Forum / アメリカ・ロサンゼルス
https://www.ticketmaster.com/event/09005689F60060B1
BABYMETAL AWAKENS - THE SUN ALSO RISES -
2019年6月28日（金）、29日（土）神奈川・横浜アリーナ
BABYMETAL ARISES - BEYOND THE MOON - LEGEND - M -
2019年7月6日（土）、7 日（日） 愛知・ポートメッセなごや
2019年7月2日（火）O2 Brixton Academy / イギリス・ロンドン
超犀利趴10 （スーパースリッパ）
2019年8 月4日（日）Nangang エキシビジョンセンター, Taipei
SUMMER SONIC 2019
2019年8月16日（金）舞洲SONIC PARK （舞洲スポーツアイランド） / 日本・大阪
2019年8月17日（土）ZOZO マリンスタジアム、幕張メッセ / 日本・千葉
BABYMETAL US TOUR 2019
2019年9月4日（水）オーランド, フロリダ州 / Hard Rock Live
2019年9月6日（金）アトランタ, ジョージア州 / Coca Cola Roxy
2019年9月8日（日）ワシントン, ワシントン DC / The Anthem
2019年9月11日（水）ボストン, マサチューセッツ州 / House of Blues
2019年9月13日（金）フィラデルフィア, ペンシルベニア州 / The Fillmore
2019年9月15日（日）ニューヨーク, ニューヨーク州 / Terminal 5
2019年9月18日（水）デトロイト, ミシガン州 / The Fillmore Detroit
2019年9月20日（金）シカゴ, イリノイ州 / Aragon Ballroom
2019年9月21日（土）セントポール, ミネソタ州 / Myth Live Event Center
2019年9月23日（月）カンザスシティー, ミズーリ州 / Uptown Theater
2019年9月24日（火）ダラス, テキサス州 / South Side Ballroom
2019年9月27日（金）デンバー, コロラド州 / Ogden Theatre
2019年9月28日（土）ソルトレイクシティ,ユタ州 / The Union Event Center
2019年9月30日（月）ラスベガス, ネバダ州 / House of Blues
2019年10月1日（火）テンピ, アリゾナ州 / Marquee Theatre
2019年10月4日（金）サンフランシスコ, カリフォルニア州 / The Warfield
2019年10月11日（金）ロサンゼルス, カリフォルニア州 / The Forum
2019年10月13日（日）サクラメント, カリフォルニア州 / ”Aftershock 2019” Discovery Park
（Festival）
2019年10月15日（火）ポートランド, オレゴン州 / Roseland Theater
2019年10月16日（水）シアトル, ワシントン州 / The Paramount Theatre
BABYMETAL Official Web Site
http://www.babymetal.com
5月10日に新曲「Elevator Girl」をリリースし、2019年中のニューアルバムリリースや、アメリカでの初のアリーナワンマン公演決定も発表したばかりのBABYMETALが、新たにアメリカツアーを開催することを発表した。
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