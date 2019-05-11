朝倉亮介「戦×恋（ヴァルラヴ）」のTVアニメ化が決定。本日5月11日の月刊少年ガンガン6月号（スクウェア・エニックス）にて発表された。

「戦×恋」は恋をすると強くなる9人の戦乙女（ヴァルキリー）と、彼女たちと恋人契約を結ぶことになった高校生・亜久津拓真の日々を描く“ルームシェアラヴアクション”。本日、単行本の最新7巻も同時発売となった。またアニメ化の発表に併せて、アニメの公式サイトと公式Twitterアカウントがオープン。凛々しい表情の七樹が描かれたティザービジュアルも公開されている。

なおガンガン6月号では「戦×恋」が表紙と巻頭に登場。付録として描き下ろしクリアファイルが付属する。

「戦×恋」7巻 店舗購入特典

アニメイト各店：ミニ色紙

ゲーマーズ各店（一部店舗除く）：ブロマイド

とらのあな各店（一部店舗除く）：小冊子

メロンブックス各店（一部店舗除く）：イラストカード

WonderGOO各店（一部店舗除く）：ポストカード

三洋堂書店各店（一部店舗除く）：イラストカード

デジタル版

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