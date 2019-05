本日5月10日に新曲「Elevator Girl」を配信リリースしたBABYMETALが、9月よりアメリカツアーを開催する。

このツアーでBABYMETALは先日発表された10月11日(現地時間)にロサンゼルスのThe Forumで開催するアメリカ初のアリーナ公演、サクラメントで行われるフェス「Aftershock 2019」への出演などを含む全20公演を実施。JTBでは5月27日まで、The Forum公演のオフィシャルツアー参加者を募集している。

BABYMETAL US TOUR 2019

2019年9月4日(水)オーランド Hard Rock Live

2019年9月6日(金)アトランタ Coca-Cola Roxy

2019年9月8日(日)ワシントンD.C. The Anthem

2019年9月11日(水)ボストン House of Blues

2019年9月13日(金)フィラデルフィア The Fillmore

2019年9月15日(日)ニューヨーク Terminal 5

2019年9月18日(水)デトロイト The Fillmore Detroit

2019年9月20日(金)シカゴ Aragon Ballroom

2019年9月21日(土)セントポール Myth Live Event Center

2019年9月23日(月)カンザスシティ Uptown Theater

2019年9月24日(火)ダラス South Side Ballroom

2019年9月27日(金)デンバー Ogden Theatre

2019年9月28日(土)ソルトレイクシティ The Union Event Center

2019年9月30日(月)ラスベガス House of Blues

2019年10月1日(火)テンピ Marquee Theatre

2019年10月4日(金)サンフランシスコ The Warfield

2019年10月11日(金)ロサンゼルス The Forum

2019年10月13日(日)サクラメント "Aftershock 2019" Discovery Park

2019年10月15日(火)ポートランド Roseland Theater

2019年10月16日(水)シアトル The Paramount Theatre