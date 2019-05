NOWEATHER、時速36kmがスプリット盤『door』リリース＆ツアー開催

昨年、下北沢DaisyBar内で設立された2DK records所属の時速36kmとNOWEATHER が8月にスプリット盤『door』をリリースすることを発表した。



併せてスプリットツアー”出前tour!!!”の開催も発表され、ツアーファイナルはホームとなる下北沢DaisyBarでツーマンライブとなる。そしてO.Aには新しく2DK recordsより初の作品『Baby youth』をリリースすることが決まったHammer Head Sharkが加わっている。



両作品の詳細は後日発表される予定だ。8月30日のツアーファイナル公演のチケットはイープラスにて明日5月11日の正午12時より発売開始となる。





<ツアー情報>



時速36km×NOWEATHER~出前tour!!!~







2019年8月14日(水)新潟 GOLDENPIGS BLACK STAGE

時間:未定

料金:前売 2000円(D別)/ 当日 2500円(D別)

出演:時速36km / NOWEATHER / オレンジスパイニクラブ…and more



2019年8月21日(水)名古屋RAD SE7EN

時間:未定

料金:前売 2000円(D別)/ 当日 2500円(D別)

出演:時速36km / NOWEATHER / オレンジスパイニクラブ…and more



2019年8月22日(木)京都nano

時間:未定

料金:前売 2000円(D別)/ 当日 2500円(D別)

出演:時速36km / NOWEATHER / the seadays / PK shampoo



2019年8月23日(金)大阪LIVE SQUARE 2nd LINE

時間:未定

料金:前売 2000円(D別)/ 当日 2500円(D別)

出演:時速36km / NOWEATHER / youth



時速36km×NOWEATHER ~出前tour Final 2MAN SHOW!!!!-IE-~

2019年8月30日(金)下北沢DaisyBar(ツアーファイナル)

時間:未定

料金:前売 2000円(D別)/ 当日 2500円(D別)

出演:時速36km / NOWEATHER / Hammer Head Shark(O.A)



チケット購入

https://eplus.jp/sf/detail/2959650001-P0030001

※2019年5月11日より有効なURL