河森正治のプロデビュー40周年を記念した展示イベント「河森正治EXPO」で扱われる作品タイトルが発表された。

5月31日から6月23日まで東京・東京ドームシティ Gallery AaMoにて開催される「河森正治EXPO」では、数百点以上におよぶデザイン画、絵コンテ、アイデアノートなどが一挙に展示される。展示タイトルには「マクロス」シリーズ、「アクエリオン」シリーズ、「新世紀GPXサイバーフォーミュラ」シリーズといったアニメ作品をはじめ、「アーマード・コア」シリーズなどのゲームや河森がメカデザインを務めたロボットAIBO「ERS-220」まで、62タイトルが並んだ。さらに未発表タイトルの展示も予定されている。

また「マクロスF」の早乙女アルト役、「アクエリオンEVOL」のトワノ・ミカゲ役などを務めた中村悠一による音声ガイドが実施されることも決定。なお音声ガイドには河森正治バージョン、東山奈央バージョンも用意される。利用には音声ガイド付き前売券を購入するか、当日会場での申し込みが必要となる。

そのほか会場で販売されるグッズの第2弾情報も発表。限定生産のプラモデルや、描き下ろしイラストを使用したキャラクターグッズなどがラインナップされた。グッズは今後も追加される予定だ。

展示作品タイトル一覧(50音順・5月10日時点)

「アーマード・コア」シリーズ

エンターテインメントロボット“AIBO”「ERS-220」

「アクエリオンEVOL」

「劇場版アクエリオン ―創星神話篇&壱発逆転篇―」

「アクエリオンロゴス」

「あにゃまる探偵キルミンずぅ」

「イーハトーブ幻想~KENjIの春」

「交響詩篇エウレカセブン」

「エウレカセブンAO」

「ANEMONE/交響詩篇エウレカセブン ハイエボリューション」

「交響詩篇エウレカセブン ハイエボリューション1」

「交響詩篇エウレカセブン ポケットが虹でいっぱい」

「AKB0048」

「エースコンバット アサルト・ホライゾン」

「オメガブースト」

「機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY」

「ガンダムセンチュリー」

「ガンヘッド」

「GearTribe 初音ミクGTプロジェクト 2014Ver.」

「クラッシャージョウ」

「ゴールドライタン」

「ザ☆ウルトラマン」

「サンダーバード ARE GO」

「Genius Party(ジーニアス・パーティ)『上海大竜』」

「重神機パンドーラ」

「新世紀GPXサイバーフォーミュラ」

「新世紀GPXサイバーフォーミュラ11」

「新世紀GPXサイバーフォーミュラSAGA」

「新世紀GPXサイバーフォーミュラSIN」

「新世紀GPXサイバーフォーミュラZERO」

「創星のアクエリオン」

「創聖のアクエリオン」

「ダイアクロン」

「劇場版 誰ガ為のアルケミスト」

「地球少女アルジュナ」

「地球防衛家族」

「超鋼戦紀キカイオー」

「デビルメイクライ5」

「DAEMON X MACHINA」

「天空のエスカフローネ」

「闘士ゴーディアン」

「パワード・スーツ『DUALIS』」

「ノブナガ・ザ・フール」

「多次元プロジェクト ノブナガ・ザ・フール」

「バトルテック」

「超時空要塞マクロス」

「超時空要塞マクロス 愛・おぼえていますか」

「超時空要塞マクロス Flash Back 2012」

「マクロス7」

「マクロス7 銀河がオレを呼んでいる!」

「マクロスFB7 オレノウタヲキケ!」

「マクロスゼロ」

「マクロス ダイナマイト7」

「マクロス DIGITAL MISSION VF-X」

「マクロスΔ」

「劇場版マクロスΔ 激情のワルキューレ」

「マクロスVF-X2」

「マクロスプラス」

「マクロスプラス MOVIE EDITION」

「マクロスF」

「劇場版マクロスF 虚空歌姫~イツワリノウタヒメ~」

「劇場版マクロスF 恋離飛翼~サヨナラノツバサ~」

ほか未発表タイトル

「河森正治EXPO」

期間:2019年5月31日(金)~6月23日(日)

時間:10:00~20:00(最終入場19:30) ※月曜日は10:00~19:00(最終入場18:30) ※初日5月31日(金)は13:00~20:00

会場:東京・東京ドームシティ Gallery AaMo

(c)1997-2008 FromSoftware, Inc. All rights reserved. (c)ソニー株式会社 (c)河森正治・サテライト/Project AQUARION EVOL (c)2004 河森正治・サテライト/Project AQUARION (c)2001 アルジュナ製作委員会 (c)2005 BONES / Project EUREKA (c)サテライト/AKB0048製作委員会 (c)サンライズ (c)創通・サンライズ 協力:BANDAI SPIRITSホビー事業部 ©東宝・サンライズ (c)河森正治/サテライト・JM ANIMAITON・ハルフィルムメーカー/あにゃまる探偵社 (c)おぐち/Crypton Future Media, Inc. www.piapro.net piapro costume designed by コヤマシゲト (c)Satelight Inc./ GOOD SMILE COMPANY, INC (c)1996テレビ岩手・グループタック (c)ITV/Pukeko ©2019 FgG・gumi/SK,S (c)1984,1994, 2011, 2015 ビックウエスト ©2007ビックウエスト/マクロスF製作委員会・MBS (c)2019 Marvelous Inc. (c)SK,S/A/G/NTFP ©2017 SK,S/XSM (c)BONES・樋口真嗣・岡田麿里/「ひそねとまそたん」飛実団