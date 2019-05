少女時代テヨン、話題の新曲「VOICE」MVフル公開

少女時代のテヨンが、初のミニアルバム『VOICE』より「VOICE」のMVをフル公開した。



テヨンが、ありのままの感情を吐き出すように歌う「VOICE」は、現在開催中のソロツアー〈TAEYEON JAPAN TOUR 2019 ~Signal~〉でも披露され、話題になっている新曲。監督は柿本ケンサク。テヨンとは初タッグとなる。同MVは、6月5日に発売される『VOICE』初回限定盤B (Visual Edition)にのみ収録され、撮影風景のメイキング映像も収録される。







なお、現在、5月13日のデジタル先行配信に先駆け、iTunesではプレオーダー受付中。予約注文すると、リード曲「VOICE」、「TURNT AND BURNT」の2曲を先行ダウンロードできる。





<リリース情報>



テヨン

『VOICE』

デジタル配信日:5月13日(月)0:00~



=収録曲=

1. VOICE

2. I Found You

3. HORIZON

4. Vanilla

5. TURNT AND BURNT

6. SIGNAL



iTunes:https://itunes.apple.com/album/voice/1462270130?app=itunes

Apple Music:https://itunes.apple.com/album/voice/1462270130

Spotify:https://open.spotify.com/album/4zRxUED6OjmkFS86C3v9C5

※iTunesプレオーダー(予約・注文)特典:「VOICE」、「TURNT AND BURNT」2曲先行ダウンロード

※Apple Music、Spotifyでも「VOICE」、「TURNT AND BURNT」の2曲先行配信



初回限定盤A (Live Edition) 【CD】+【LIVE DVD】5480円+税







初回限定盤B (Visual Edition) 【CD】+【DVD】+【PHOTO BOOK】3980円+税







通常盤 【CDのみ】2380円+税







テヨン特設サイト:http://taeyeon.girls-generation.jp