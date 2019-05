ホット・チップ、最新作よりポール・ウールフォードのリミックス音源を公開

ダンサブルなサウンドと、一度聴いたら病みつきになるキャッチーなメロディ、フロントマンを務めるアレクシス・テイラーの特徴的な歌声で世界的人気を博すホット・チップ。彼らが、ドミノより6月にリリースする最新アルバム『A Bath Full of Ecstasy』からの先行配信曲、「Hungry Child」のリミックス音源をリリースした。



今回リミックスを手がけたポール・ウールフォードは、カール・クレイグ率いる「Planet E」からのリリースでも知られ、ケミカル・ブラザーズ、リッチー・ホウティン、ローラン・ガルニエ、リカルド・ヴィラロボスといったDJからも支持を受けるUKダンスミュージック界のトップアーティストだ。甘美な原曲に、90sハウスクラシック然とした繰り返されるピアノのフレーズ、そして軽快なダンスビートが加わった極上のダンスミュージックに仕上がった。











ドミノからは6作目のアルバムとなる『A Bath Full of Ecstasy』は、色彩豊かなメロディーと、他に類を見ない歌唱表現、思わず体を動かしたくなるエレクトロ・ポップのリズムを用いて、多幸感や切なさ、ありとあらゆる感情を見事に一作品の中で表現している。また彼らは、本作で初めて外部のプロデューサーとの制作に挑戦。フェニックスの魅惑的なサウンドを生み出したフランスの巨匠フィリップ・ゼダール、ザ・エックス・エックス、デイヴィッド・バーン、サンファらを手がけるスコットランド人プロデューサー、ロディ・マクドナルドの二人がプロデューサーを務めた。アートワークは、ピューリッツァー賞受賞アーティストのジェレミー・デラーが手がけている。







ホット・チップ待望のニューアルバム『A Bath Full of Ecstasy』は、6月21日に世界同時リリース。国内盤にはボーナストラック2曲「None of These Things」と「Spell – Superorganism remix」が追加収録され、歌詞対訳と解説書が封入される予定だ。





<リリース情報>







Hot Chip

『A Bathfull of Ecstasy』

発売日:2019年6月21日(金)

レーベル:Hot Chip / Beat Records

品番:BRC-603

価格:¥2,400+税

国内盤特典:ボーナストラック追加収録 / 解説・歌詞対訳付き



