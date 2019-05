「マゴーソニック2019」に藤巻亮太、マイヘア椎木知仁、チャラン・ポ・ランタンら追加

今年結成30周年を迎える真心ブラザーズの対バンイベント「マゴーソニック2019」の追加ゲストに追加ゲストに藤巻亮太、椎木知仁(My Hair is Bad)、チャラン・ポ・ランタンが出演することが発表された。



今年のマゴーソニックは30周年ということでゲストも豪華ラインナップとなっている。マゴーソニックとしては初の大阪・服部緑地野外音楽堂という野外での開催という事で期待が高まるが、30周年のスペシャルなゲスト達によるアコースティックスタイルのライブはプレミアな機会となるだろう。一般チケットの発売が5月11日10:00から開始。



更にデビュー30周年企画、真心ブラザーズ ライブ・ツアー第2弾『トランタン』の開催も決定している。デビューから30年、彼らをサポートしてきた多くのミュージシャンが各公演毎に参加するというこのツアー、中には十数年振りのセッションもあるかもしれないとのこと。





<リリース情報>



真心ブラザーズ

「マゴーソニック2019 30周年スペシャル!」 supported by FM COCOLO

2019年7月14日(日)大阪・服部緑地野外音楽堂

時間:開場 13:15 / 開演 14:00

出演:

真心ブラザーズ

銀杏BOYZ 峯田和伸

藤巻亮太

椎木知仁(My Hair is Bad)

チャラン・ポ・ランタン



チケット:前売料金(税込) 全席自由 4800円

※ご入場時に別途ドリンク代(500円)をいただきます

※飲食物・瓶・缶・危険物・テント類の持込禁止 ※日傘・雨傘の使用禁止

※雨天決行・荒天中止



一般発売日時 2019年5月11日(土) 10:00より

湯仲間直売所:https://www.shimizuonsen.com/ouken/

イープラス:http://eplus.jp

ローソンチケット:http://l-tike.com/(Lコード:55455)

チケットぴあ:http://t.pia.jp/ (Pコード:149-956)

LINE TICKET:https://ticket.line.me/

FM COCOLO 「マゴーソニック2019」:https://cocolo.jp/i/s1403





<ツアー情報>

真心ブラザーズ「トランタン」



2019年9月27日(金)日本青年館ホール

2019年9月28日(土)日本青年館ホール

2019年10月20日(日)名古屋 ダイアモンドホール

2019年11月2日(土)広島 CLUB QUATTRO

2019年11月3日(日)高松 festahalle

2019年11月13日(水)名古屋 CLUB QUATTRO

2019年11月14日(木)京都 磔磔

2019年11月24日(日)仙台 Rensa

2019年12月6日(金)札幌 Zepp Sapporo

2019年12月8日(日)なんばHatch

2019年12月13日(金)福岡 DRUM Be-1

2019年12月14日(土)福岡 イムズホール

チケット一般発売:7月20日(土)



・真心ブラザーズ結成30周年特設サイト

http://www.magokorobros.com/30th_anniversary/

・真心ブラザーズオフィシャルHP:

http://www.magokorobros.com/