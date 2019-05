THE BEATNIKS、ビート感あふれる仕上がりのジャケ写公開

5月22日発売のTHE BEATNIKS(高橋幸宏+鈴木慶一)のライブアルバム『NIGHT OF THE BEAT GENERATION』のジャケット、ならびに特典ポストカードが発表となった。ジャケットを飾るのは三浦憲治撮影の写真をもとに描かれた眼福ユウコによるイラストレーション。ビート感あふれる仕上がりとなっている。



THE BEATNIKSは1981年に結成。当時「YMO」のメンバーで、現在「METAFIVE」で活動する高橋幸宏と「ムーンライダーズ」のヴォーカルであり音楽プロデューサーや、北野作品「アウトレイジ」シリーズなどの映画音楽家としても活躍する鈴木慶一によるユニットであり、これまでに発売されているオリジナルアルバムが4枚、その他にも、世界的ファッション・デザイナー山本耀司の パリ・コレクション用として製作された音楽集なども発表している。



今作のCDは2枚組で、折り込みポスター、24Pブックレットを封入した特製ケース入りとなっている。





<リリース情報>







『NIGHT OF THE BEAT GENERATION 』

アーティスト:THE BEATNIKS

発売日 : 2019年5月22日(水)

価格:4000円(税込 4320円)

CD2枚組



DISC 1

1. Crepuscular Rays

2. 鼻持ちならないブルーのスカーフ、グレーの腕章

3. River In The Ocean

4. Go and Go

5. Brocken Spectre

6. Inevitable

7. Now And Then

8. Commona Man

9. Left Bank

10. Softly-Softly

11. ほどよい大きさの漁師の島

12. BEAT印のDOUBLE BUBBLE



DISC 2

1. ちょっとツラインダ

2. NO WAY OUT

3. Ive Been Waiting For You

4. Ark Diamant

5. Dohro Niwa

6. シェー・シェー・シェー・DA・DA・DA・Yeah・Yeah・Yeah・Ya・Ya・Ya

7. Unfinished Love ~Full of Scratches~

8. Total Recall



コロムビアHP:リリース、特典情報はこちら https://columbia.jp/artist-info/thebeatniks/info/65509.html

THE BEATNIKS OFFICAL WEB SITE :http://www.thebeatniks.jp