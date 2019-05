「機動戦士ガンダム」シリーズの制作スタッフとSUGIZOによる座談会が、5月15日20時よりニコニコ生放送およびYouTubeのSUGIZO公式チャンネルにて生配信される。

「SugizoTube『機動戦士ガンダム THE ORIGIN 前夜 赤い彗星』放送記念SP Part.1」と題された本番組では、「機動戦士ガンダム」の40周年テーマ曲およびTVアニメ「機動戦士ガンダム THE ORIGIN 前夜 赤い彗星」の全オープニング・エンディング楽曲のプロデュースを務めるSUGIZOと、「機動戦士ガンダム THE ORIGIN」の谷口理プロデューサー、「機動戦士ガンダムNT」の小形尚弘プロデューサーら制作スタッフが登場。近年の「ガンダム」作品の制作秘話などが語られる。なお番組の一部はニコニコ「SugizoTube」チャンネルの会員限定放送となるため注意しよう。