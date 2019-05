BTS、日本オリジナル曲含む10枚目のシングル発売

4月12日に発売されたアルバム『MAP OF THE SOUL : PERSONA』が配信直後に86の国と地域のiTunesアルバムチャートで1位を獲得、更にアメリカ・ビルボード200(メインアルバムチャート4/27付)、イギリス・オフィシャル・アルバム・チャートTOP100(4/19付)で1位に輝き全世界を席巻しているBTSによる日本で通算10枚目となるシングル『Lights/Boy With Luv』が7月3日に発売される。



表題の「Lights」は日本オリジナル楽曲となっており、これまで自分自身と向き合い様々の思いの中で成長を続けてきた彼らだからこそ描くことのできる”僕らはいつでも音で繋がることができる、そして目を閉じればいつも互いの光を見ることができる”というメッセージが込められている。日本オリジナル楽曲としては約4年ぶりにMVの制作も決定。



そして同じく4月12日に発売した『MAP OF THE SOUL : PERSONA』の表題曲「Boy With Luv」のJapanese ver.、ビルボードHOT100(メインシングルチャート)で11位を記録した「IDOL」のJapanese ver.も収録される。



5月4日(現地時間)からは、8都市16公演の全世界スタジアムツアー『BTS WORLD TOUR LOVE YOURSELF:SPEAK YOURSELF』がスタート。6月にはウェンブリースタジアムでの公演を控えている。日本公演は『BTS WORLD TOUR LOVE YOURSELF:SPEAK YOURSELF -JAPAN EDITION-』として7月6日から、大阪と静岡で全4公演を行う。





<リリース情報>



BTS

『Lights/Boy With Luv』

2019年7月3日発売



初回限定盤A

【CD+DVD】 1780円(税込)



初回限定盤B

【CD+DVD】 1780円(税込)



初回限定盤C

【CD+36Pフォトブックレット】1780円(税込)



通常盤

【CD Only】 1300円(税込)



FCストア限定盤

【CD Only】1300円(税込)



BTS 公式ホームページ https://bts-official.jp/