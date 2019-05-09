8月16、17、18日に千葉・ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセおよび大阪・舞洲SONIC PARK（舞洲スポーツアイランド）にて行われる音楽フェスティバル「SUMMER SONIC 2019」の追加出演アーティストが発表された。

今回の発表でFall Out Boy、BiSH、KREVA、向井太一、milet、AIらが千葉および大阪の両公演に出演することが決定。幕張公演にはENDRECHERI、マキシマム ザ ホルモン、BAND-MAID、cero、Suchmos、Kizuna AIら、大阪公演にはindigo la End、SCANDAL、Survive Said The Prophetが追加された。

SUMMER SONIC 2019

幕張公演

2019年8月16日（金）千葉県 ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ

＜出演者＞

B'z / Fall Out Boy / The 1975 / Weezer / [ALEXANDROS] / ロバート・グラスパー（feat.クリス・デイヴ、デリック・ホッジ、ヤシーン・ベイ） / リタ・オラ / Two Door Cinema Club / Snow Patrol（Acoustic） / Bananarama / JUJU / ENDRECHERI / 秋山黄色 / アレック・ベンジャミン / 八三夭 / The Birthday / BiSH / Bjorn Again / クリープハイプ / シェリル・リン / グレース・カーター / 秦基博 / HY / 神様、僕は気づいてしまった / KEYTALK / Little Glee Monster / マイケル・モンロー / 向井太一 / MY FIRST STORY / Pale Waves / PassCode / Psychedelic Porn Crumpets / RIRI / サブリナ・カーペンター / サム・フェンダー / The Struts / Supper Moment / Xiao Bing Chih



2019年8月17日（土）千葉県 ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ

＜出演者＞

Red Hot Chili Peppers / RADWIMPS / BABYMETAL / MAN WITH A MISSION / Rancid / Bring Me the Horizon / マキシマム ザ ホルモン / ロバート・グラスパー / Catfish and the Bottlemen / Foals / 10-FEET / BAND-MAID / cero / CHAI / Circa Waves / Coin / The Damned / Deaf Havana / Dizzy Sunfist / The Interrupters / 木村カエラ / The Lemon Twigs / LOVEBITES / マシン・ガン・ケリー / Official髭男dism / プム・ヴィプリット / 錯乱前線 / サンボマスター / STAMP / suga/es / SUPER BEAVER / Superorganism / タッシュ・スルタナ / 東京スカパラダイスオーケストラ / トム・ウォーカー / TOTALFAT / TRI4TH / ヤバイTシャツ屋さん / Yogee New Waves / Zebrahead



2019年8月18日（日）千葉県 ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ

＜出演者＞

The Chainsmokers / ゼッド / Disclosure（DJ Set） / Perfume / Chvrches / フルーム / アラン・ウォーカー / Suchmos / Brockhampton / BLACKPINK / KREVA / 9m88 / AI / ちゃんみな / Chara / Brockhampton / Fkj / ジェイン / King Gnu / Kizuna AI / 女王蜂 / マヘリア / milet / 中田ヤスタカ / きゃりーぱみゅぱみゅ / ネナ・チェリー / Nulbarich / オクタヴィアン / ポルカドットスティングレイ / Prep / The Regrettes / R3HAB / Sofi Tukker / Shaed / SIRUP / ステレオガール / the telephones / The Vamps / ビッケブランカ / 山崎まさよし

大阪公演

2019年8月16日（金）大阪府 舞洲SONIC PARK（舞洲スポーツアイランド）

＜出演者＞

Red Hot Chili Peppers / RADWIMPS / BABYMETAL / MAN WITH A MISSION / Rancid / Bring Me the Horizon / Catfish and the Bottlemen / Coin / indigo la End / Foals / 04 Limited Sazabys / 10-FEET / The Interrupters / 木村カエラ / The Lemon Twigs / マシン・ガン・ケリー / milet / NAMBA69 / 緑黄色社会 / SUPER BEAVER / Superorganism / Survive Said The Prophet / タッシュ・スルタナ / TEAM SHACHI / トム・ウォーカー / ヤバイTシャツ屋さん / Zebrahead



2019年8月17日（土）大阪府 舞洲SONIC PARK（舞洲スポーツアイランド）

＜出演者＞

The Chainsmokers / ゼッド / Disclosure（DJ Set） / Chvrches / フルーム / アラン・ウォーカー / Brockhampton / SEVENTEEN / KREVA / ジェイン / AI / マヘリア / 向井太一 / 中田ヤスタカ / きゃりーぱみゅぱみゅ / Nulbarich / オクタヴィアン / The Regrettes / R3HAB / Shaed / SIRUP / Sofi Tukker / The Vamps / ビッケブランカ



2019年8月18日（日）大阪府 舞洲SONIC PARK（舞洲スポーツアイランド）

＜出演者＞

B'z / Fall Out Boy / The 1975 / Weezer / [ALEXANDROS] / リタ・オラ / Two Door Cinema Club / Snow Patrol / Bananarama / ACE COLLECTION / amazarashi / The Birthday / BiSH / Bjorn Again / CHAI / The Damned / GLIM SPANKY / グレース・カーター / キュウソネコカミ / マイケル・モンロー / MY FIRST STORY / Pale Waves / Psychedelic Porn Crumpets / サブリナ・カーペンター / サム・フェンダー / SCANDAL / The Struts