Little Glee MonsterのライブBlu-ray / DVD「Little Glee Monster Live in BUDOKAN 2019~Calling Over!!!!!」が6月19日にリリースされる。

この映像作品には、リトグリが2月5、6日に行った東京・日本武道館でのワンマンライブより2日目公演の模様を収録。最新アルバム「FLAVA」の収録曲を中心としたパフォーマンス映像がノーカットで楽しめる。本作は初回生産限定盤、初回仕様限定盤が用意され、初回生産限定盤には「世界はあなたに笑いかけている」など4曲分のミュージックビデオ、1日目公演に披露された「CLOSE TO YOU」のライブ映像、武道館公演のドキュメンタリー映像が追加収録される。

Little Glee Monster「Little Glee Monster Live in BUDOKAN 2019~Calling Over!!!!!」収録内容

DISC 1

01. Opening~Welcome to Calling Over!!!!!~

02. 好きだ。

03. 放課後ハイファイブ

04. 青春フォトグラフ

05. 青い風に吹かれて

06. Feel Me~Karen Dance Bridge~

07. NO! NO!! NO!!!

08. Catch me if you can

09. Get Down

10. 明日へ

11. I BELIEVE

12. Band JAZZ Session

13. ハピネス

14. a cappella medley BUDOKAN ver.

15. 恋を焦らず

16. ギュッと

17. だから、ひとりじゃない

18. OVER

19. SAY!!!

20. 世界はあなたに笑いかけている

21. はじまりのうた

22. My Brand New Day

23. Jupiter

24. Everything could be your chance

25. Ending

DISC 2(※初回生産限定盤付属)

01. 世界はあなたに笑いかけている(Music Video)

02. 夏になって歌え(Music Video)

03. 恋を焦らず(Music Video)

04. ハピネス(Music Video)

05. CLOSE TO YOU(From Live in BUDOKAN 2019~Calling Over!!!!! 2019.02.05)

06. Live in BUDOKAN 2019~Calling Over!!!!! -Documentary of Little Glee Monster-