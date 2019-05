6月15、16日に東京・渋谷エリアで行われるやついいちろう(エレキコミック)主催のライブイベント「YATSUI FESTIVAL! 2019」の出演アーティスト第5弾が発表された。

今回新たにラインナップに加わったのは、愛はズボーン、EMPiRE、大槻ケンヂ、GANG PARADE、四星球、T字路s、二丁目の魁カミングアウト、BimBamBoom、星野みちる、WAgg、天晴れ!原宿、オワリカラ、カネコアヤノ、Satellite Young、SODA!、sora tob sakana、立花ハジメとLow Powers、DENIMS、人間椅子、フレンズ、眉村ちあき、由美かおる、脇田もなりら62組で、さらなる追加アーティストも予定されている。チケットはイープラスで販売中。

YATSUI FESTIVAL! 2019

2019年6月15日(土)東京都 TSUTAYA O-EAST / TSUTAYA O-WEST / TSUTAYA O-nest / TSUTAYA O-Crest / 渋谷duo MUSIC EXCHANGE / 渋谷7th FLOOR / clubasia / VUENOS / Glad / LOUNGE NEO / SOUND MUSEUM VISION / HARLEM PLUS / LOFT9 Shibuya

<出演者>

DJやついいちろう / エレ片 / ライトガールズ / 愛はズボーン / 阿佐ヶ谷姉妹 / 新しい学校のリーダーズ / アップアップガールズ(2) / アップアップガールズ(プロレス) / アナログタロウ / アマレス兄弟 / Yes-man / ウエストランド / 上野優華 / ウルトラ / 恵比寿マスカッツ / EMPiRE / 大槻ケンヂ / おくまん / オジンオズボーン / おとぼけビ~バ~ / お見送り芸人しんいち / かが屋 / かにゃ / 神谷明 / Garas / Calmera(カルメラ) / 河邑ミク / 吉川友 / GANG PARADE / Q-pitch / 栗コーダーカルテット / ゲッターズ飯田 / 小石田純一 / コウメ太夫 / ゴールドラッシュ / DJ後藤まりこ / CY8ER / サイプレス上野とロベルト吉野 / 崎山蒼志 / ザ・チャレンジ / ザ・ぷー / SHE IS SUMMER / ジグザグジギー / 渋さ知らズオーケストラ / 集団行動 / シロたろし / 真空ホロウ / 水中、それは苦しい / 四星球 / Su凸ko D凹koi / 曽我部恵一 / だーりんず / TAIGA / たなしゅう / 田上よしえ / ダブルネーム / 田村芽実 / 知久寿焼 / CHOZEN LEE and THE BANG ATTACK / 月見峠 / T字路s / テニスコート / 東京ホテイソン / 堂島孝平 / toddle / TONEAYU / トリプルファイヤー / ナードマグネット / ナイツ / 永井真理子 / ななめ45° / ナナランド / 二丁目の魁カミングアウト / ニトロデイ / にゃんこスター / NONA REEVES / のん / Non Stop Rabbit / パーツ・イシバ / hy4_4yh / Hi-Hi / ぱいぱいでか美 / はっちゃけ隊 / 原田ちあき / ハリウッドザコシショウ / 羊文学 / BimBamBoom / フィロソフィーのダンス / 藤子 / predia / Helsinki Lambda Club / 僕らは嘘つき / 星野みちる / ホフディラン / マキタスポーツ / 街裏ぴんく / マッチョ29 / まねきケチャ / ザ・マミィ / MINT mate box / Maison book girl / a melting mood / uri gagarn / ゆけむりDJs / 吉澤嘉代子 / よなよな…なにわ筋カルチャーBOYZ / Ri Ri Riligion / lyrical school / Luby Sparks / Wagg / ワンダフルボーイズ / and more



2019年6月16日(日)東京都 TSUTAYA O-EAST / TSUTAYA O-WEST / TSUTAYA O-nest / TSUTAYA O-Crest / 渋谷duo MUSIC EXCHANGE / 渋谷7th FLOOR / clubasia / VUENOS / Glad / LOUNGE NEO / SOUND MUSEUM VISION / HARLEM PLUS / LOFT9 Shibuya

<出演者>

DJやついいちろう / エレキコミック / キケチャレ!(危険日チャレンジガールズ!) / エレ片劇団 / アーバンギャルド / 4s4ki / 麻美ゆま / 天晴れ!原宿 / 綾瀬マルタ / あらかじめ決められた恋人たちへ / Yes-man / 石川カズキ / いとうせいこう / THE イナズマ戦隊 / imai(group_inou) / Wienners / 氏神一番 / 梅棒 / エキストラ / Emerald / エルシャラカーニ / ELEKIBASS / エロメン一徹&月野 / 岡江真一郎 / おくまん / おとといフライデー / ONIGAWARA / オワリカラ / CAR10 / カネコアヤノ / Calmera(カルメラ) / 木(KI) / ザ・ギース / 鬼頭 哲(渋さ知らズ・CHIZ) / 奇妙礼太郎 / GUEEN / 空中カメラ / Creepy Nuts / Groovy Rubbish / ゲッターズ飯田 / GOING UNDER GROUND / 桜エビ~ず / Satellite Young / サンプラザ中野くん / ジャパネーズ / じゅんいちダビッドソン / showmore / SIRUP / しりあがり寿 / 空きっ腹に酒 / SUSHIBOYS / STARMARIE / ステレオガール / SEVENTEEN AGAiN / SODA! / sora tob sakana / The Songbards / 竹内アンナ / 立花ハジメとLow Powers / ダニエルズ / タブレット純 / 玉置標本 / DALLJUB STEP CLUB / チャンポンタウン / ダニエルズ / DJ KOUHEI'king'NOZAKI / DJニッチャメン / DE DE MOUSE(バンドセット) / DENIMS / TENDOUJI / DOORBELLS / DOTAMA / 飛石連休 / どぶろっかーず / トミタ栞 / トライシグナル / 七尾旅人 / 南波志帆 / 虹の黄昏 / ニッチロー' / 人間椅子 / Neggico / 脳みそ夫 / ぱいぱいでか美 / 爆乳ヤンキー / 爆烈Q / 馬喰町バンド / X-GUN / Have a Nice Day! / ハマカーン / 原田ちあき / PARIS on the City! / バレーボウイズ / the band apart / ビックスモールン / Pimm's / 藤川千愛 / BLACKNAZARENE / フレンズ / ボギー&モンドくん / ホシカワ / マキタスポーツ / 街裏ぴんく / 松崎しげる / 真っ白なキャンバス / マッハスピード豪速球 / 眉村ちあき / 南大介 / 宮沢章夫 / mezcolanza / MONO NO AWARE / ものんくる / ジャンベ太鼓 縄文太鼓 茂呂剛伸 / 山本リンダ / ゆけむりDJs / ゆってぃ / 由美かおる / ユリオカ超特Q / ゆるめるモ! / Lucky Kilimanjaro / ラブレターズ / RAM RIDER with EVERYDAYS & GAYSHA GALs / Lucie,Too / The Wisely Brothers / 脇田もなり / わらふぢなるお / ワンダーウィード / ワンダフルボーイズ / and more



※DE DE MOUSEは頭2つのEにアキュートアクセント付きが正式表記。