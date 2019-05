サマソニ2019にフォール・アウト・ボーイ、ENDRECHERI、ホルモン、miletらの出演が決定

8月16、17、18日の3日間にわたり、千葉・ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセおよび大阪・舞洲SONIC PARK(舞洲スポーツアイランド)にて開催される「SUMMER SONIC 2019」が、追加出演アーティストを発表した。



16日東京・18日大阪には、昨年武道館公演を行ったフォール・アウト・ボーイとBiSH、東京のみで堂本剛のソロプロジェクト=ENDRECHERIが2年連続となる出演が決定。さらに、世界が注目する若手シンガーソングライターのアレック・ベンジャミン、「ガット・トゥ・ビー・リアル」の大ヒットでも知られるダンス・ミュージックの女王シェリル・リンら海外勢のほか、向井太一、RIRI、大阪公演にはSCANDALが追加となっている。



17日東京には、マキシマム ザ ホルモンをはじめcero、Yogee New Waves、BAND-MAID、LOVEBITES、Dizzy Sunfistという個性豊かな5組が登場。また、16日大阪には川谷絵音率いるindigo la End、milet、Survive Said The Prophetら3組が追加された。



そして18日東京・17日大阪には、今年ソロ・デビュー15周年を迎えるKREVA、活動20周年を迎えるAIの出演が決定。東京には横浜スタジアムでのワンマンも控えるSuchmosのほか、海外からも注目を集めるバーチャルYouTuberのKizuna AI、milet、山崎まさよしの3組が、大阪には向井太一もラインナップされている。



サマソニ東京のみの試みとして、アジアの新進気鋭のアーティストをプッシュするプロジェクト「ASIAN CALLING」も予定しており、16日に台湾からXIAO BING CHIH(ティンティン)、17日にタイからSTAMP、Phum Viphurit(プム・ヴィプリット)、18日に台湾から9m88(ジョエムバーバー)が出演。アジアの音楽シーンの最先端を体験できるだろう。



お得な特典が付くオフィシャル先行は5月24日の一般発売前日までの受付となるため、早めのチケット確保をおすすめしたい。









SUMMER SONIC 2019



2019年8月16日(金)、8月17日(土)、8月18日(日)

東京:ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセ

大阪:舞洲SONICPARK(舞洲スポーツアイランド)

http://www.summersonic.com/2019/