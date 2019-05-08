8月に茨城・国営ひたち海浜公園で計5日間にわたって行われる野外ロックフェスティバル「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2019」の出演アーティスト第3弾および日割りが発表された。
新たに出演者に加わったのは、ゴールデンボンバー、KOTORI、佐藤千亜妃、SPECIAL OTHERS、SEKAI NO OWARI、SOIL&"PIMP"SESSIONS、ネクライトーキー、アンジュルム、宇宙まお、HY、Aimer、SAKANAMON、SIX LOUNGE、竹原ピストル、Track's、バックドロップシンデレラ、Perfume、ハルカミライ、NAMBA69、宮本浩次（エレファントカシマシ）、MUCC、モーニング娘。'19、lynch.、江沼郁弥、go!go!vanillas、BIGMAMA、Fischer's、Bentham、THE BAWDIES、ミオヤマザキ、家入レオ、嘘とカメレオン、GOING UNDER GROUND、スキマスイッチ、鈴木愛理、Czecho No Republic、the telephones、TOTALFAT、NakamuraEmi、平井大、藤原さくら、フレンズの42組。出演者は今後も追加される。
イベントのオフィシャルサイトでは、5月13日19:00までチケットの第4次抽選先行予約を受け付けている。
ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2019
2019年8月3日（土）茨城県 国営ひたち海浜公園
＜出演者＞
THE ORAL CIGARETTES / OKAMOTO'S / Official髭男dism / GOOD4NOTHING / ゴールデンボンバー / ゴスペラーズ / KOTORI / 佐藤千亜妃 / SPECIAL OTHERS / SEKAI NO OWARI / SOIL&"PIMP"SESSIONS / ネクライトーキー / the HIATUS / THE BACK HORN / LiSA / and more
2019年8月4日（日）茨城県 国営ひたち海浜公園
＜出演者＞
アンジュルム / 打首獄門同好会 / 宇宙まお / HY / Aimer / 木村カエラ / 9mm Parabellum Bullet / SAKANAMON / SIX LOUNGE / SUPER BEAVER / 竹原ピストル / Track's / バックドロップシンデレラ / Perfume / ハルカミライ / Hump Back / 忘れらんねえよ / and more
2019年8月10日（土）茨城県 国営ひたち海浜公園
＜出演者＞
阿部真央 / KANA-BOON / キュウソネコカミ / クリープハイプ / 四星球 / SCANDAL / dustbox / NAMBA69 / ポルカドットスティングレイ / 宮本浩次（エレファントカシマシ） / MUCC / モーニング娘。'19 / Little Glee Monster / lynch. / locofrank / ROTTENGRAFFTY / and more
2019年8月11日（日・祝）茨城県 国営ひたち海浜公園
＜出演者＞
androp / 江沼郁弥 / 感覚ピエロ / KEYTALK / グッドモーニングアメリカ / GLIM SPANKY / go!go!vanillas / SILENT SIREN / BIGMAMA / Fischer's / Base Ball Bear / Bentham / THE BAWDIES / ミオヤマザキ / ももいろクローバーZ / 夜の本気ダンス / and more
2019年8月12日（月・振休）茨城県 国営ひたち海浜公園
＜出演者＞
家入レオ / 嘘とカメレオン / エレファントカシマシ / GOING UNDER GROUND / スキマスイッチ / 鈴木愛理 / ストレイテナー / Czecho No Republic / the telephones / TOTALFAT / ナオト・インティライミ / NakamuraEmi / Nothing's Carved In Stone / Nulbarich / 平井大 / フジファブリック / 藤原さくら / フレンズ / MONGOL800 / and more