2019JリーグYBCルヴァンカップ・グループステージ第5節が8日に行われた。
グループAでは横浜F・マリノスが北海道コンサドーレ札幌のホームに乗り込み、4－0と大勝を収めた。湘南ベルマーレはV・ファーレン長崎を1－0で下した。
グループBでは、FC東京がベガルタ仙台と対戦し、0－0で引き分けた。サガン鳥栖と柏レイソルの一戦もスコアレスドローに終わった。鳥栖は金明輝監督の初陣を勝利で飾ることができなかった。
グループCでは大分トリニータがヴィッセル神戸を2－1で下した。一方、名古屋グランパスとセレッソ大阪は2－2で勝ち点を分ける形となった。
グループDではガンバ大阪が清水エスパルスに3－1で勝利した。一方、ジュビロ磐田は松本山雅FCを1－0で下した。この結果、G大阪と磐田のプレーオフステージ進出が決定した。
結果は以下のとおり。
■ルヴァンカップ第5節
▼グループA
北海道コンサドーレ札幌 0－4 横浜F・マリノス
湘南ベルマーレ 1－0 V・ファーレン長崎
▼グループB
FC東京 0－0 ベガルタ仙台
サガン鳥栖 0－0 柏レイソル
▼グループC
大分トリニータ 2－1 ヴィッセル神戸
名古屋グランパス 2－2 セレッソ大阪
▼グループD
ジュビロ磐田 1－0 松本山雅FC
ガンバ大阪 3－1 清水エスパルス
■ルヴァンカップ第3節順位
▼グループA
1位 札幌（勝ち点8／得失点差＋2）
1位 横浜FM（勝ち点8／得失点差＋3）
3位 湘南（勝ち点6／得失点差－2）
4位 長崎（勝ち点5／得失点差－3）
▼グループB
1位 仙台（勝ち点11／得失点差＋4）
2位 FC東京（勝ち点7／得失点差＋1）
3位 鳥栖（勝ち点5／得失点差－2）
4位 柏（勝ち点4／得失点差－3）
▼グループC
1位 C大阪（勝ち点8／得失点差＋3）
2位 大分（勝ち点7／得失点差－1）
3位 名古屋（勝ち点6／得失点差－2）
4位 神戸（勝ち点5／得失点差0）
▼グループD
1位 G大阪（勝ち点10／得失点差＋5）
2位 磐田（勝ち点9／得失点差0）
3位 清水（勝ち点5／得失点差－2）
4位 松本（勝ち点4／得失点差－3）
■ルヴァンカップ第6節対戦カード（22日）
▼グループA
湘南 vs 札幌
長崎 vs 横浜FM
▼グループB
柏 vs 仙台
鳥栖 vs FC東京
▼グループC
C大阪 vs 大分
神戸 vs 名古屋
▼グループD
松本 vs G大阪
磐田 vs 清水