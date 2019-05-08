鳥栖は金明輝監督の初陣を勝利で飾ることができなかった

　2019JリーグYBCルヴァンカップ・グループステージ第5節が8日に行われた。

　グループAでは横浜F・マリノスが北海道コンサドーレ札幌のホームに乗り込み、4－0と大勝を収めた。湘南ベルマーレはV・ファーレン長崎を1－0で下した。

　グループBでは、FC東京がベガルタ仙台と対戦し、0－0で引き分けた。サガン鳥栖と柏レイソルの一戦もスコアレスドローに終わった。鳥栖は金明輝監督の初陣を勝利で飾ることができなかった。

　グループCでは大分トリニータがヴィッセル神戸を2－1で下した。一方、名古屋グランパスとセレッソ大阪は2－2で勝ち点を分ける形となった。

　グループDではガンバ大阪が清水エスパルスに3－1で勝利した。一方、ジュビロ磐田は松本山雅FCを1－0で下した。この結果、G大阪と磐田のプレーオフステージ進出が決定した。

　結果は以下のとおり。

■ルヴァンカップ第5節
▼グループA
北海道コンサドーレ札幌　0－4　横浜F・マリノス
湘南ベルマーレ　1－0　V・ファーレン長崎

▼グループB
FC東京　0－0　ベガルタ仙台
サガン鳥栖　0－0　柏レイソル

▼グループC
大分トリニータ　2－1　ヴィッセル神戸
名古屋グランパス　2－2　セレッソ大阪

▼グループD
ジュビロ磐田　1－0　松本山雅FC
ガンバ大阪　3－1　清水エスパルス

■ルヴァンカップ第3節順位
▼グループA
1位　札幌（勝ち点8／得失点差＋2）
1位　横浜FM（勝ち点8／得失点差＋3）
3位　湘南（勝ち点6／得失点差－2）
4位　長崎（勝ち点5／得失点差－3）

▼グループB
1位　仙台（勝ち点11／得失点差＋4）
2位　FC東京（勝ち点7／得失点差＋1）
3位　鳥栖（勝ち点5／得失点差－2）
4位　柏（勝ち点4／得失点差－3）

▼グループC
1位　C大阪（勝ち点8／得失点差＋3）
2位　大分（勝ち点7／得失点差－1）
3位　名古屋（勝ち点6／得失点差－2）
4位　神戸（勝ち点5／得失点差0）

▼グループD
1位　G大阪（勝ち点10／得失点差＋5）
2位　磐田（勝ち点9／得失点差0）
3位　清水（勝ち点5／得失点差－2）
4位　松本（勝ち点4／得失点差－3）

■ルヴァンカップ第6節対戦カード（22日）
▼グループA
湘南　vs　札幌
長崎　vs　横浜FM

▼グループB
柏　vs　仙台
鳥栖　vs　FC東京

▼グループC
C大阪　vs　大分
神戸　vs　名古屋

▼グループD
松本　vs　G大阪
磐田　vs　清水