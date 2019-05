Suchmos、地元・ハマスタでのワンマンまでの軌跡を追った「MINT」ライブ映像を公開

ニューアルバム『THE ANYMAL』も好調なSuchmosが、ライブアンセムとして絶大な人気を誇る楽曲「MINT」のライブ映像を公開した。



Naoto AmazutsumiとAsahi Takayoshiが共同監督を務めたこの映像は、2016年に地元Yokohama Bay Hallで行った『Suchmos TOUR MINT CONDITION "EXTRA SHOW"』から、2018年の横浜アリーナ『Suchmos THE LIVE YOKOHAMA』までの全国各地のライブに密着し、バックステージの様子を交えてバンドの3年間の軌跡を追った作品となっている。







MCでは、バンド結成当初から公言してきた横浜スタジアムワンマンライブの実現を宣言しているのも見どころ。そんな「地元・ハマスタ」で9月8日に開催する『Suchmos THE LIVE』だが、チケットオフィシャルHP2次先行の受付が本日よりSuchmosのオフィシャルHPにてスタート。有言実行を果たすSuchmosの現時点での集大成となるであろう、貴重なステージをお見逃しなく。





<ライブ情報>



『Suchmos THE LIVE』



日程:2019年9月8日(日)

会場:神奈川 横浜スタジアム

時間:OPEN 15:00 / START 17:00

料金:¥7,500 (全席指定)

info:HOT STUFF PROMOTION 03-5720-9999



【チケット】

オフィシャルHP2次先行

受付:SuchmosオフィシャルHP

URL:http://www.suchmos.com

期間:5月8日(水)10:00~5月15日(水)23:59まで



一般発売

7月6日(土)10:00〜